"مدينة الابتكار" برأس الخيمة تطلق أول استوديو إقليمي لصنّاع محتوى "تيك توك لايف"

أطلقت هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة، أول استوديو لصنّاع المحتوى عبر منصة "تيك توك لايف" على مستوى المنطقة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الرقمي، وتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والمواهب الإبداعية، وتوفير بيئة محفِّزة لنموّ اقتصاد صنّاع المحتوى.

حضر إطلاق الاستوديو، الشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مدينة الابتكار، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة الدكتور راشد خلفان النعيمي، ورئيس "تيك توك لايف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بوكسيا ليو، والرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الابتكار أنس حجاوي، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية نبيل عرنوس.

ويمثِّل الاستوديو إضافة جديدة إلى بيئة الأعمال الرقمية في رأس الخيمة، ومنصّة لدعم الطموحات الإبداعية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص واعدة، بما ينسجم مع توجهات مدينة الابتكار نحو استقطاب المواهب وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً للابتكار والصناعات الرقمية.