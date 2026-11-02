رد

رداً على ما نشر في زاوية «لقطة»، حول استياء سائقين من سير بعض مستخدمي الدرّاجات الهوائية على الطرق بصورة مخالفة، خصوصاً في المناطق الصناعية، مع تحميل درّاجاتهم بكميات كبيرة من الكرتون والمواد المختلفة، ما يتسبب في إرباك حركة المركبات، ويُشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الرقابة على مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات لضمان الالتزام بقوانين السير والمرور واشتراطات السلامة، كما تحرص الهيئة على تكثيف التوعية المرورية، وتشجيع الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الفردي، بما يسهم في تعزيز سلامة جميع مستخدمي الطريق.

مياه

كرر سكان بمنطقة جلفار في رأس الخيمة شكواهم من تجمع مياه الأمطار بين المساكن وعلى الطرق الداخلية في المنطقة، مشيرين إلى أن المشكلة تتكرر مع هطول الأمطار، ما يتسبب في إعاقة حركة السكان والمركبات، وصعوبة الوصول إلى المنازل، فضلاً عن تشويه المظهر العام، وناشدوا بإيجاد حلول جذرية ومستدامة عبر تطوير شبكات تصريف الأمطار، ومعالجة المواقع التي تشهد تجمعات متكررة للمياه، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة السكان، ويحدّ من تكرار هذه المعاناة خلال مواسم الأمطار.

«سكوترات»

شكا سكان منطقتَي الورقاء الأولى ومردف في دبي انتشار ظاهرة استخدام السكوترات الكهربائية من قِبَل صغار السن والمراهقين، على طرق رئيسة وفرعية داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن بعضهم يقود بتهور بين المركبات، ومن دون ارتداء الخوذة ومعدات الوقاية اللازمة، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وناشدوا بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، والتشديد على منع الاستخدام المخالف للسكوترات الكهربائية، وتوعية أولياء الأمور بمخاطر السماح لأبنائهم بقيادتها على الطرقات.