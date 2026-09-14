شرطة رأس الخيمة تُكرّم «نجوم الشهر»

كرّم نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد جمال أحمد الطير، الموظفين المتميّزين في الانضباط الوظيفي، فضلاً عن أداء المهام الموكلة لهم بكفاءة وإتقان، تقديراً لجهودهم المبذولة في الظهور بصورة مشرفة تُحتذى وتُعزّز من السمعة المؤسسية، كما تعكس الوجه الحضاري للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تطبيقاً لمنهجية التكريم والتحفيز الوظيفي التي تنتهجها وزارة الداخلية، وتطبقها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ضمن مبادرة «نجوم الشهر» للموظفين المتميّزين. وأكد العميد جمال الطير أن التكريم يُعزّز ثقافة الالتزام والروح التنافسية في بيئة العمل.

ومن جانبهم، أعرب المُكرَّمون عن اعتزازهم بالتكريم، الذي يُعزّز شعورهم بالسعادة الوظيفية، ويشجعهم على تحقيق أفضل نتائج الإنتاجية في العمل الشرطي.