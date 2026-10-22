غرفة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع منطقة الأعمال المركزية في تيانخه بقوانغتشو

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وقّع سعادة الدكتور راشد النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع منطقة الأعمال المركزية تيانخه (Tianhe CBD) في مدينة قوانغتشو الصينية.

وتُعد منطقة تيانخه، الواقعة في قلب قوانغتشو، أحد أبرز المراكز المالية ومراكز الأعمال في الصين، حيث تضم المقرات الإقليمية للعديد من الشركات الصينية والعالمية الكبرى. وستسهم هذه الاتفاقية في الترويج للاستثمار ودعم الروابط التجارية بين رأس الخيمة وقوانغتشو، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين.