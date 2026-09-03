شرطة رأس الخيمة تفتح خطاً مباشراً مع أولياء الأمور لتعزيز الاستجابة المرورية حول المدارس

أتاحت شرطة رأس الخيمة لأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس تقديم الاستفسارات والملاحظات المرورية المتعلقة بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها، عبر الرقم 901، في خطوة تستهدف تسريع الاستجابة للملاحظات المرورية المرتبطة بالمدارس.

وأطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، منصة للاستفسارات المرورية المدرسية، بهدف التعامل مع الاحتياجات المرورية المرتبطة بالمدارس، وتعزيز انسيابية حركة السير في محيطها والطرق المؤدية إليها.

وتستهدف المنصة تسهيل تنقل الحافلات المدرسية وأولياء الأمور ومستخدمي الطرق، من خلال استقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالحركة المرورية المدرسية، بما يدعم تنظيم حركة السير في تلك المواقع.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرصها على تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، ورفع كفاءة الاستجابة للملاحظات والاستفسارات المرورية، بما يدعم توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة في محيط المدارس، ويسهم في تعزيز سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

ودعت شرطة رأس الخيمة أولياء الأمور والكوادر الإدارية والتدريسية إلى الاستفادة من المنصة والتواصل عبر الرقم 901 بشأن الملاحظات والاستفسارات المرورية المتعلقة بالمدارس، بما يعزز التعاون المجتمعي، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والانسيابية المرورية.