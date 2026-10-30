حاكم رأس الخيمة: تطوير منظومة التنقل ذاتي القيادة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإمارة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة"، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.

كما شهد سموه توقيع الهيئة 10 اتفاقيات شراكة مع جهات ومؤسسات حكومية وشركات متخصصة وجامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية، لتعزيز التعاون في مجالات تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها والبحث العلمي.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن تطوير منظومة التنقل ذاتي القيادة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر تقدماً واستدامة، بما ينسجم مع رؤيتها التنموية طويلة المدى.

وقال سموه: "الإنسان أساس رؤيتنا لمستقبل رأس الخيمة، والغاية من كل تقدم نسعى إلى تحقيقه ونعمل على أن تُحدث التقنيات المتقدمة أثراً ملموساً في حياة الناس، وأن توفر لهم مزيداً من الأمان والراحة، وتفتح أمامهم فرصاً أفضل ونحرص على توظيف الابتكار لتطوير خدمات أكثر كفاءة واستدامة، والارتقاء بجودة الحياة في إمارتنا، والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات".

وأضاف سموه: "نؤمن بأن بناء المستقبل يتطلب رؤية بعيدة المدى، واستشرافاً للتحولات التقنية، واستثماراً مدروساً في الفرص التي تتيحها ونتطلع إلى أن يسهم تطوير التنقل ذاتي القيادة في تعزيز تنافسية رأس الخيمة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها وجهةً للابتكار، بما يواكب نمو الإمارة وطموحاتها".

حضر الحفل إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة تسنغ جيشين، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية أو بوكيان، والمدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات المتخصصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

تهدف مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" إلى توفير بيئة مخصصة لاختبار المركبات وتقنياتها وتقييم كفاءتها وسلامتها، بما يعزز جاهزية رأس الخيمة لاستقطاب الشركات العالمية المتخصصة، ويدعم تطوير حلول نقل ذكية ومستدامة.

ويأتي إطلاق الإطار العام والمبادرة امتداداً لتجارب الحافلات ذاتية القيادة "RoboBus" في جزيرة المرجان، والتوسع في اختبارات مركبات الأجرة ذاتية القيادة "RoboTaxi" في منطقة الظيت الجنوبي، في إطار جهود الإمارة لتطوير منظومة نقل متقدمة تعزز جودة الحياة، وتدعم تنافسية رأس الخيمة وجاذبيتها للاستثمارات النوعية، وتجسد طموحها إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والتنمية.