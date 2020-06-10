إعادة افتتاح حدائق "المنتزه" فى الشارقة

المصدر: الشارقة ـ وام

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" اليوم عن إعادة افتتاح حدائق المنتزه واستقبال زوارها من العائلات والأطفال وذلك في إطار خطط الهيئة الرامية إلى الافتتاح التدريجي لوجهاتها السياحية في مختلف مناطق إمارة الشارقة بعد اتخاذها جميع التدابير الوقائية .

وتشمل التدابير التي اتخذتها "شروق" لاستقبال زوار حدائق المنتزه جميع الاحتياطات اللازمة لتحقيق التباعد الجسدي وإجراءات التعقيم الشامل للوجهة الترفيهية والعمل في مرافقها وألعابها بسعة أقل من 30 بالمائة إضافة إلى وضع العلامات الإرشادية في خط الانتظار ضمن أماكن الألعاب على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل وفحص الطاقم الإداري والفني بأكمله من قبل هيئة الوقاية والسلامة للتأكد من سلامتهم .

وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ ان إعادة حدائق المنتزه يشكل فرصة أمام العائلات والأطفال للاستمتاع في الأجواء والألعاب وهم بكامل الاطمئنان تجاه إجراءات السلامة والوقاية حيث حرصنا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ليخوض الزوار والمقيمون تجارب ومغامرات ترفيهية نوعية بعد أشهر من الالتزام في البيوت والعمل عن بعد.

وأكد القصير أن "شروق"تضع ضمن أولوياتها صحة وسلامة جميع الزوار وخاصة الأطفال إلى جانب سلامة موظفيها وتشجع الزوار للعودة إلى وجهاتهم السياحية والشعبية المفضلة في الإمارة مثل بيت الفراشات في جزيرة النور والمساحات الخضراء في واجهة المجاز وبيت المرح للأطفال في القصباء والمغامرات السياحية والتجارب النوعية في مليحة للسياحة البيئية والأثرية داعياً جميع الزوار والضيوف الالتزام بالتباعد الجسدي واتباع الإرشادات المقدمة من المشرفين على هذه الوجهات.

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