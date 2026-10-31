انطلاق الموسم السابع من «إمارات الأمان» بفئة جديدة للأسرة

تنطلق فعاليات الموسم السابع من «إمارات الأمان»، التي تنظمها مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، بالشراكة مع «دبي مول - إعمار»، من الثاني إلى الخامس من نوفمبر 2026، في جسر زعبيل بدبي مول، تحت شعار «الأمان مسؤولية مشتركة»، بمشاركة أكثر من 30 شريكاً وداعماً، وجوائز وهدايا يومية تتجاوز قيمتها مليون درهم.

وتستقبل الفعالية المشاركين والزوار يومياً من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وتستحدث، بالتزامن مع «عام الأسرة» فئة «أساس المجتمع» للفرق العائلية، مع جوائز حصرية تناسب مختلف الأعمار، وتجارب مشتركة تعزز الروابط الأسرية. وتقدّم الفعالية منافسات بدنية وذهنية تجمع الترفيه الهادف وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي والتفكير الاستراتيجي والانتماء والمسؤولية، وتؤكد دور مختلف مكونات المجتمع في ترسيخ الأمن والسلامة.

وتتنافس الفرق، المؤلفة من أربعة أشخاص، ضمن أربع فئات، تشمل «حماة المجتمع» للعاملين في المجال الأمني بالقطاعين الحكومي والخاص، و«قادة المجتمع» للعاملين في المجالات غير الأمنية بالقطاعين، و«روح المجتمع» لفرق النساء والفئة العمرية من 16 إلى 20 عاماً والجمهور العام، و«أساس المجتمع» للفرق العائلية.

ويخوض المشاركون 16 تحدياً تفاعلياً صُممت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، تشمل 14 تحدياً جماعياً، إلى جانب تحديات فردية مفتوحة للزوار دون تسجيل مسبق. ويُتوَّج 12 فريقاً فائزاً ضمن الفئات الأربع، خلال حفل تكريم يُقام في التاسع من نوفمبر بفندق غراند حياة. وتشارك «فزعة» راعياً ذهبياً، وتوزّع بطاقات عضوية الأسرة بفئاتها كافة مجاناً على المشاركين والزوار من المواطنين والمقيمين. وتشهد الفعالية يومَي الثاني والثالث من نوفمبر عرضاً حياً لفنانة الرسم بالرمل شيماء المغيري بعنوان «حكاية الأمان.. من رمال أرض الأمان»، يستعرض نموذج الإمارات في الأمن ومسيرة الفعالية منذ انطلاقتها عام 2018.

وفي يومَي الرابع والخامس من نوفمبر، يقدّم الفنان التشكيلي اللبناني وائل كامل حمادة معرض «فن الانتماء». ويمكن التسجيل بتشكيل فريق من أربعة أشخاص واختيار الفئة عبر الموقع الرسمي: emaratalaman.ae/ar/register، ومتابعة المستجدات عبر حساب «@emarat_alaman» على «إنستغرام».