"بيئة" و"اكتفاء" تتعاونان لإدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري

وقعت "بيئة" المتخصصة في مجالات الاستدامة والابتكار ومؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات التشغيلية ودعم الممارسات المسؤولة في جمعها وفرزها ونقلها وإدارتها بكفاءة عالية.

وتستهدف الشراكة رفع كفاءة استهلاك الموارد وترسيخ الممارسات البيئية السليمة ضمن منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني في إمارة الشارقة.

وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" إن هذه الاتفاقية تشكل محطة رئيسة في مسيرة "اكتفاء" نحو تطوير منظومة إنتاج زراعي وحيواني أكثر تكاملاً واستدامة بما يدعم جهود إمارة الشارقة والمستهدفات الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي المستدام ومن خلال التعاون مع "بيئة" نعمل على ترسيخ نهج مسؤول في إدارة النفايات الناجمة عن عملياتنا التشغيلية وتكريس الالتزام بالمعايير البيئية بما يُسهم في الحد من الهدر وحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأكد فهد علي شهيل الرئيس التنفيذي - الاستدامة في "بيئة" أهمية هذه الشراكة النوعية التي تجسد التكامل بين المنظومات الإنتاجية المتطورة وخبرات "بيئة" المتقدمة في الإدارة المستدامة للنفايات ونسعى من خلال تنظيم عمليات جمع النفايات وفرزها ونقلها وفق منظومة تشغيلية واضحة ومعايير حوكمة محددة إلى تعزيز الممارسات المستدامة في القطاعين الزراعي والحيواني لافتا إلى ان هذه الشراكة تأتي امتداداً لجهودنا المتواصلة في دعم الأهداف البيئية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات وترسيخ الدور المحوري للإدارة المسؤولة للنفايات في رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.

وستتولى مؤسسة "اكتفاء" تنظيم عمليات جمع النفايات في المواقع المحددة وتوفير الكميات المتفق عليها وفق الجداول التشغيلية إلى جانب قيام فرق إدارة المرافق التابعة لها بعمليات الفرز الأولي بدقة وفقاً للأنظمة واللوائح المحلية المعمول بها وفي المقابل تتولى "بيئة" نقل النفايات من نقاط التجميع المعتمدة بمشاريع المؤسسة في منطقة مليحة وفق جدول زمني متفق عليه وبما يضمن الالتزام التام بالمعايير المهنية والبيئية والصحية.

وتتضمن التزامات "بيئة" اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاستباقية لمنع تسرب النفايات أو انبعاث الروائح والملوثات أثناء عمليات الجمع والنقل فضلاً عن تنظيف وتعقيم الحاويات بصفة دورية باستخدام مواد معتمدة بيئياً بما يضمن الحفاظ على أرفع مستويات النظافة العامة والصحة والسلامة.