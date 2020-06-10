«أشغال الشارقة» تنجز 8 مشروعات خدمية في خورفكان

المصدر: سمية الحمادي ـ خورفكان

أكد مدير إدارة الأفرع في المنطقة الشرقية لأشغال الشارقة، المهندس محمد بن يعروف، أنه تم إنجاز ثمانية مشروعات خدمية حضارية مستدامة تخدم مدينة خورفكان بقيمة 380 مليون درهم متمثلة بمنيي مجلس خورفكان الأدبي ومجلس ضاحية الزبارة والأعمال الإنشائية والميدانية في حدائق بمنطقة النحوة والزبارة، وغرب اللؤلؤية.

وأشار إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من تطوير نادي سيدات خورفكان، وتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع صيانة وتطوير مرافق نادي خورفكان الرياضي والأعمال الإنشائية والمدنية في منتزه ميدان خورفكان.

ولفت بن يعروف إلى أن الدائرة تعمل على إنجاز مشروعات مبنى لدائرة التنمية الاقتصادية في منطقة الجرادية والمركز الصحي في منطقة شيص وورش العمال بالإضافة للمرحلة الثالثة من تطوير نادي خورفكان الرياضي ومباني مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومشتل البلدية بخورفكان ومقصب خورفكان والطريق المؤدي لنصب المقاومة والطريق المؤدي لسارية العلم.

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