خورفكان.. مسار نمو يعكس هويتها

في مسيرة تطور المدن الناجحة، يواجه النمو في نقطة ما تحدياً يتمثل في استيعاب مزيد من السكان والمنازل والنشاط الاقتصادي من دون أن تخسر هذه الوجهات خصائصها ومميزاتها. وهذه هي المرحلة التي تقترب منها خورفكان.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن إنشاء حي سكني جديد في جبل الأشكل بخورفكان يضم مئات المنازل، إلى جانب 270 منزلاً يجري تنفيذها حالياً في مناطق أخرى من المدينة.

وأظهرت التجارب في مختلف أنحاء دولة الإمارات أن نجاح الأسواق السكنية لا يقتصر على إضافة المزيد من المنازل، فالمشاريع السكنية تسهم في بناء مجتمعات متكاملة، وهذه المجتمعات بدورها تولّد طلباً على قطاعات التجزئة والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والخدمات.

ولا تقتصر جاذبية خورفكان على موقعها بين الجبال وخليج عُمان، حيث تتمتع بمزيج فريد يجمع بين الطبيعة والإرث العريق والمجتمع والارتباط الجيد بشبكة الطرق والمناطق الحيوية. ومع استمرار مسيرة نمو المدينة، ينبغي أن تكتسب هذه المقومات حضوراً وقيمة أكبر لا أن تتراجع أمام التوسع العمراني.

وخلال السنوات القليلة الماضية، جرى التخطيط لعدد من المشاريع المتكاملة في المدينة، تجمع بين المكونات السكنية والضيافة والترفيه والأنشطة التجارية، فيما قد بدأت بعض المشاريع البارزة في تجسيد هذه الرؤية، مثل مشروع مساكن أجوان خورفكان ضمن محفظة شروق العقارية. ويكتسب توقيت هذه المشاريع أهمية خاصة، لأن النمو الحضري المستدام لا يمكن أن يبدأ بعد أن يصل الطلب ذروته، بل يتطلب التخطيط والاستثمار مسبقاً. وليس المهم في هذا السياق التأثير الفردي لهذه الاستثمارات بقدر الكيفية التي تتكامل بها وتدعم بعضها بعضاً. وبذلك، يشكّل التكامل في هذه الحالة عنصر جذب لا يمكن للمطورين والمستثمرين مقاومته، حيث يمكن للمشاريع السكنية والمساحات العامة والقطاع السياحي والبنية التحتية والأنشطة التجارية، مجتمعةً، أن تعزز مكانة خورفكان بصفتها وجهة للاستقرار والزيارة والاستثمار.

إن مستقبل خورفكان يجب أن يتماشى مع خصائصها لا أن يعتمد على نماذج التطوير المُطبقة في المراكز الحضرية الأكبر، فميزتها التنافسية تكمن في اختلافها.

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