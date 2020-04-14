80 % انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في عجمان.. وصفر «دهس»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن طرق إمارة عجمان شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث الجسيمة بلغت نسبته 80%، كما انخفضت حوادث الدهس بنسبة 100%، وذلك منذ بدء سريان قرار التعقيم الوطني على مستوى الدولة، من الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، مقارنة بالفترة المحددة نفسها قبل فترة التعقيم.

وأضاف أن الانخفاض برز، أيضاً، في عدد إصابات الحوادث التي انخفضت 60%، والمخالفات انخفضت 50%.

وأوضح أن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى التزام سكان الإمارة، مواطنين ومقيمين، بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيراً إلى أن تقييد الحركة المرورية للمركبات والجمهور وانتشار الدوريات المرورية، وخلو الطرق من المشاة، وإطلاق مبادرة «خلك في البيت» كان لها أثر إيجابي في تعزيز أمن وسلامة المجتمع، مشيداً بتعاون أفراد المجتمع مع الجهات المعنية وفرق التعقيم الوطني، والتزام السكان بنسبة 98% بالبقاء في المنازل، خلال تنفيذ حملة التعقيم الوطني.

وأكد الفلاسي أن هذا التعاون يدل على مدى زيادة وعي أفراد المجتمع.