وقف النقل البحري في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إيقاف النقل البحري، وبدء تفعيل العمل عن بعد 100% لجميع الموظفين في مقر الهيئة، اعتباراً من اليوم، كما تم تعقيم مركز خدمة العملاء ومقر الهيئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى توجيهها بإيقاف العمل في خطّي الحافلات الخاصين بكورنيش عجمان ومنطقة الزوراء، بعد إغلاق هذه المناطق ضمن الإجراءات الوقائية.

وذكرت أنه تم إيقاف استلام المبالغ النقدية لأجرة الرحلات الخاصة بالحافلات في الخطوط المختلفة، إذ يتم استخدام البطاقة الخاصة بالنقل العام «مسار»، أو عن طريق البطاقات الائتمانية، مشيرة إلى أنه يتم يومياً عند نهاية الرحلات إجراء فحوص على جميع السائقين للتأكد من درجة الحرارة، وتم إلزامهم بلبس الكمامات والقفازات في مركبات الأجرة والحافلات، من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب.