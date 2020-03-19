بالفيديو: شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، السائقين عبر فيديو بثته على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانشغال عن الطريق، والالتزام بقوانين وأنظمة المرور باتباع القيادة الأمنة، تجنباً لانحراف المركبة والتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى الوفيات أو الإصابات البليغة.

وحذرت في إطار حملة «درب السلامة» من خطورة الانشغال بغير الطريق، وحثت على الانتباه لمفاجآت الطريق، موضحة أن الانشغال بغير الطريق يحدث نتيجة لعدم تركيز السائقين، واستخدام الهاتف، أو تناول الطعام أو الشراب، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة، وعرقلة حركة السير والمرور، ووقوع الحوادث.

وحثت السائقين على تجنب استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث، والتركيز في القيادة، ومراقبة الطريق، لتجنب انحراف المركبة، وإبطاء وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

#شرطة_أبوظبي تبث مقطع فيديو لحادث حقيقي يوضح خطورة الإنشغال بغير الطريق



⁧#الإمارات_اليوم⁩ pic.twitter.com/d9W0NIjEgo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 19, 2020

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، «(أ) الانشغال عن الطريق ـثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، (ب) الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت، ومخالفتها الغرامة المالية 800 درهم وأربع نقاط مرورية»

وأكدت الاهتمام بتكثيف التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، بالشراكة مع مؤسسات الإعلام، وعقد محاضرات تثقيفية وإقامة نقاط توعية مرورية، وإرسال رسائل الكترونية للشركاء، ونشر بوسترات توعية من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الثقافة الوقائية بخطورة الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.