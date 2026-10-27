شرطة أبوظبي: وقوف المركبة على ممر مشاة الإشارة الضوئية في حال وجود مركبة طوارئ خلفها ليس مخالفة مرورية

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني، ومنحها أولوية المرور، بما يسهم في سرعة وصولها إلى مواقع الحوادث والحالات الطارئة، وتعزيز كفاءة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت أهمية الانتباه إلى أصوات صفارات الإنذار والإشارات الضوئية لمركبات الطوارئ، والتصرف بوعي ومسؤولية عند اقترابها، من خلال إفساح الطريق بصورة آمنة، وتجنب التوقف المفاجئ أو عرقلة حركتها، بما يضمن انسيابية المرور وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

وأوضحت أنه في حال اقتراب مركبة طوارئ من الخلف أثناء توقف المركبات عند الإشارة الضوئية الحمراء، ينبغي على السائقين إفساح المجال لها وفق متطلبات السلامة المرورية، والتحرك بحذر عند الضرورة دون تعريض المشاة أو مستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أن وقوف المركبة مؤقتاً على ممر المشاة دون تجاوز الإشارة الحمراء في حال وجود مركبة طوارئ خلفها ليس مخالفة مرورية.

وشددت على أن كل ثانية تمثل أهمية بالغة في التعامل مع الحالات الطارئة، وأن سرعة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني إلى مواقع البلاغات تسهم في إنقاذ الأرواح والحد من تداعيات الحوادث، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالسلوكيات المرورية الإيجابية يعززان كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ.