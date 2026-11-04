اللائحة المرورية الجديدة: 9 ساعات حداً أقصى للقيادة خلال 24 ساعة

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي في دولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027 ضمن المادة السابعة بعنوان الالتزامات العامة لسائقي المركبات أثناء القيادة الحد الأقصى للقيادة بتسع ساعات خلال 24 ساعة.

وأكدت اللائحة أهمية التزام السائق بعدم قيادة المركبة في حالة إرهاق أو إجهاد يؤثر في القدرة على القيادة الآمنة، والالتزام بألّا تزيد ساعات القيادة على تسع ساعات خلال فترة 24 ساعة، مع جواز تعديل هذه المدة من قبل مجلس المرور الاتحادي.