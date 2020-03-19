مراقبة أسعار الكمامات وأدوات التعقيم في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومنطقة عجمان الطبية آليات التنسيق ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين بخصوص مراقبة الأسعار الخاصة بأدوات التعقيم والكمامات، مع تزايد الطلب من قبل المستهلكين في الإمارة على هذين المنتجين بالتحديد، والذي تسبب فيه الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة إيجاد الآلية المُثلى للحد من الظواهر السلبية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في قيام البعض من أصحاب الصيدليات برفع أسعار منتجات أدوات التعقيم والكمامات بشكل مبالغ فيه، ما يستوجب مراقبة الأسواق بشكل مستمر وإجراء حملات تفتيشية بالتعاون بين الدائرة والمنطقة الطبية، واتخاذ الإجراء المناسب سواء من قبل الدائرة أو المنطقة الطبية، والتي بدورها تقوم بتحويل الصيدليات غير الملتزمة إلى ديوان وزارة الصحة.

من جانبهم، أكد المسؤولون في إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة اتخذت إجراءاتها بهذا الشأن، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل تفتيشية تعمل على فترتين؛ صباحية ومسائية لمراقبة الأسواق وضمان عدم رفع أسعار أدوات التعقيم والكمامات.