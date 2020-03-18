إيقاف تسجيل وإدارة حسابات "التعرفة المرورية" في أبوظبي لأجل غير مسمى

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، إيقاف نظامي تسجيل وإدارة حسابات التعرفة المرورية في أبوظبي، لأجل غير مسمى، تفعيلاً من دائرة البلديات والنقل أبوظبي، لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن إلغاء رسوم عبور بوابات التعرفة المرورية الأربع في جزيرة أبوظبي، حتى نهاية العام الجاري.

ودخل نظام التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي، حيز التطبيق في الثاني من يناير الماضي، من خلال احتساب رسوم عبور البوابات خلال أوقات الذروة من الساعة 7:00 - 9:00 صباحاً، ومن 5:00 - 7:00 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، إذ يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

ويطبق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح. ويتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.