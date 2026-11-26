حذّرت شركة «كيو موبيليتي» المشغّلة لنظام التعرفة المرورية «درب» ونظام المواقف العامة والخاصة في أبوظبي، من انتشار رموز استجابة سريعة (QR) مزيفة على أجهزة دفع رسوم المواقف، قد تقود المتعاملين إلى مواقع إلكترونية احتيالية تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، داعية إلى توخي الحذر وعدم مسح الرموز أو الملصقات غير المصرّح بها والمثبّتة على أجهزة الدفع.

ودعت الشركة، في رسائل توعوية وجهتها إلى المتعاملين، إلى تجنب فتح الروابط المشبوهة أو إدخال البيانات الشخصية والمصرفية ورموز التحقق (OTP) عبر مواقع غير موثوقة، مؤكدة أهمية الاعتماد على قنوات الدفع الرسمية، واستخدام تطبيقي «درب» أو «تم» لسداد رسوم المواقف، حفاظاً على سرية البيانات وتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.