إعفاء المواطنين في عجمان من رسوم تصديق عقود الإيجار لدى البلدية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ عمار بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري لسنة 2020، بشأن إعفاء المواطنين من رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية للمواطنين المستأجرين لدى دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، أن القرار يأتي مكرمة من ولي عهد عجمان، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين المستأجرين في الإمارة.

وأضاف سموه أن المكرمة ضمن المبادرات الكريمة لولي العهد، التي تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزز جودة الحياة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدائرة الدائم على إسعاد المتعاملين وسكان الإمارة، وتقليل العقبات أمامهم.

وأوضح أن المبادرة جاءت من أجل دفع الحركة الاقتصادية، ومراعاة للظروف الاقتصادية لمواطني إمارة عجمان، داعياً أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء، الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة، والاستفادة من خدمات ومزايا الدائرة.