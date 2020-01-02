بدء تفعيل "الفترة المسائية" للتعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تم تفعيل "الفترة المسائية" لنظام التعرفة المرورية في أبوظبي، منذ قليل، والتي تبدأ من الخامسة إلى السابعة مساءً (أوقات الذروة)، على أن يتم تعطيل النظام من السابعة ودقيقة مساء اليوم، حتى السادسة و59 دقيقة من صباح السبت المقبل، ليبدأ بعدها (في السابعة صباحاً) عمل الفترة الصباحية للنظام.

ووفقاً لمركز النقل المتكامل يمكن لأي مركبة غير مسجلة في النظام، المرور عبر بوابات التعرفة المرورية، في غير أوقات الذروة، دون أن تتعرض لأية مخالفات.

ويقضي نظام التعرفة المرورية الجديد، بدفع رسوم عبور خلال أوقات الذروة فقط، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل.

ويطبق نظام التعرفة المرورية على أربع بوابات على جسور رئيسة في مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح، بحيث يتم احتساب الرسوم على المركبة من خلال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة عبور خاصة بنظام التعرفة المرورية على الزجاج الأمامي للمركبة.

ويبلغ إجمالي أوقات الذروة التي تستوجب دفع رسوم عبور للمركبات، 4 ساعات يومياً، من الساعة 7-9 صباحاً، ومن 5-7 مساء من السبت إلى الخميس، وبواقع 4 دراهم للعبور الواحد، و16 درهماً كحد أقصى لمركبات الأفراد في اليوم الواحد، حيث يتم استقطاع الرسوم تلقائياً من حساب المستخدم المدفوع مسبقاً، دون احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة وأثناء العطلات الرسمية.

