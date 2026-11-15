دبي.. إطلاق نظام خمس نجوم لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، نظام خمس نجوم لتصنيف أداء شركات مركبات الأجرة في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ التميز في خدمات النقل، ورفع كفاءة القطاع، وتحسين رحلة المتعاملين، وتحفيز الشركات المشغلة على تبني الحلول الذكية والممارسات المستدامة، بما يعزز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في جودة وكفاءة خدمات التنقل الحضري المستدام والذكي.

ويشكل النظام إطاراً متكاملاً لقياس أداء شركات مركبات الأجرة وفق معايير محددة تشمل جودة الخدمة، ورضا المتعاملين، والسلامة المرورية، والكفاءة التشغيلية، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، بما يسهم في إيجاد بيئة تنافسية إيجابية بين الشركات المشغلة، وتحفيزها على تطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات تفوق توقعات المتعاملين.

حوكمة جودة الخدمات

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إطلاق نظام خمس نجوم يأتي في إطار نهج الهيئة لتطوير منظومة نقل حضري تتمحور حول الإنسان، وتستند إلى معايير واضحة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن النظام يمثل أداة استراتيجية لحوكمة جودة خدمات مركبات الأجرة، وربط تقييم أداء الشركات بمستوى رضا المتعاملين، والسلامة، والكفاءة التشغيلية، والابتكار، والاستدامة.

وقال الطاير: يمثل قطاع مركبات الأجرة عنصراً رئيساً في منظومة التنقل المتكامل في دبي، وداعماً لجودة الحياة وسهولة حركة السكان والزوار، ومن خلال نظام خمس نجوم، ننتقل من قياس مستوى الخدمة إلى بناء منظومة متكاملة للتحسين المستمر، تربط الحوافز بنتائج الأداء، وتعزز الشفافية والتنافسية بين الشركات المشغلة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وآمنة وذكية تفوق توقعات المتعاملين.

وأضاف: يُظهر النظام توجه الهيئة نحو ترسيخ ثقافة التميز في قطاع مركبات الأجرة، وتحويل مؤشرات سعادة المتعاملين والسلامة والاستدامة والتحول الرقمي إلى محركات رئيسة لتطوير الخدمة، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، ويعزز جاهزية القطاع لمواكبة النمو في الطلب على خدمات النقل، وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في جودة وكفاءة التنقل الحضري.

الحوافز والتحسين المستمر

وقال الطاير: حرصت الهيئة على أن يكون التصنيف محفزاً للتطوير، وليس مجرد أداة لقياس الأداء، من خلال ربط مستوى التصنيف بحوافز تشجع الشركات المتميزة على المحافظة على ريادتها، وفي الوقت ذاته وضع ضوابط لتحسين أداء الشركات ذات التصنيفات الأقل، بما يرسخ مفهوم التحسين المستمر ويرفع المستوى العام للخدمة في القطاع.

وبناءً على نتائج التقييم، ستحصل الشركات الحاصلة على تصنيف خمس نجوم على سبع لوحات لمركبات الأجرة، إلى جانب شهادة ودرع من الهيئة، بينما ستحصل الشركات الحاصلة على تصنيف أربع نجوم على خمس لوحات لمركبات الأجرة.

وسيُعرض تصنيف الشركات على الشاشات الذكية في مركبات الأجرة، كما ستوضع لوحة التصنيف عند مدخل مقر الشركة، وستوضع ضوابط على الشركات الحاصلة على تصنيف ثلاث نجوم أو أقل، تستهدف تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة.

وستعمل الهيئة على تحديث آلية التقييم بصورة دورية لمواكبة المستجدات العالمية، وضمان استدامة مستويات الجودة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ ريادتها في قطاع التنقل الحضري.

معايير دقيقة

ويستند التقييم إلى أربعة محاور رئيسة تضم 18 مؤشراً لقياس أداء الشركات بصورة متكاملة، ويركز المحور الأول على الاستدامة، ويشمل عدد المركبات الصديقة للبيئة في الشركة من المركبات الكهربائية والهيدروجينية، ونسبة عدد السائقين إلى عدد المركبات، ونسبة الكيلومترات المنتجة من إجمالي الكيلومترات المقطوعة، ومعدل تقييم الرحلات.

ويتناول المحور الثاني استخدام التقنيات، من خلال قياس نسبة رحلات الحجز الإلكتروني من إجمالي رحلات القطاع ونسبة الرحلات المدفوعة إلكترونياً وتوفُـر نظام إدارة السائقين داخل الشركة، ونسبة تطبيق سياسة ساعات عمل السائقين.

ويتناول المحور الثالث معيار المساءلة ويشمل الحوادث المرورية الجسيمة، ومخالفات الجودة، وشكاوى القيادة بطيش وتهور، ورضا المتعاملين: (تقييم نهاية الرحلة للحجز الإلكتروني)، ورضا السائقين للحجز الإلكتروني.

وخصص المحور الرابع للموثوقية، ويشمل توفر المركبات في أوقات الذروة، وعدد المركبات المفعلة لنظام الحجز الإلكتروني، خلال أوقات الذروة، ونسبة قبول السائقين لطلبات الحجز الإلكتروني، وملاحظات حول النظافة.

وجرى تصميم المعايير لتوفير تقييم دقيق وعادل ومتكامل لأداء الشركات، وتحفيزها على التميز والابتكار والمنافسة الإيجابية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

خمس شركات

تجدر الإشارة إلى أن قطاع مركبات الأجرة في دبي، يضم خمس شركات، هي: تاكسي دبي، وكابي تاكسي، والتاكسي الوطني، وتاكسي العربية، ومترو تاكسي، وبلغ إجمالي عدد مركبات الأجرة عام 2025، أكثر من 14.346 مركبة، منها 12.380 مركبة كهربائية أو هجينة، ونفذت مركبات الأجرة أكثر من 120 مليون رحلة، نقلت خلالها أكثر من 209 ملايين راكب، واستحوذ قطاع مركبات الأجرة على 27% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2025.

وتُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي، صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.

استراتيجية صفرية الانبعاثات

وتنفذ هيئة الطرق والمواصلات، استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050، حيث نجحت في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (الهجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19%، متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، ووضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.