تسجيل 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2026 بمعدل يتجاوز 1000 مركبة يومياً

سجلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 196042 مركبة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يتجاوز 1000 مركبة يومياً، في ظل استمرار النمو السكاني والتوسع العمراني والنشاط الاقتصادي في دفع عجلة الطلب على خدمات النقل في جميع أنحاء الإمارة، وفقاً لصحيفة "جلف نيوز".

وتستخدم هيئة الطرق والمواصلات أنظمة إلكترونية لتبادل البيانات مع الجهات المعنية، وآليات تحقق ذكية من بيانات المركبات ومُلّاكها، إلى جانب معدات فحص فني متطورة. كما اعتمدت الهيئة معايير فحص محدثة للمركبات الكهربائية، وتعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عملياتها التشغيلية.

تضم دبي حالياً 30 مركزاً لفحص المركبات تعمل في مختلف أنحاء الإمارة، مع وجود خطط لزيادة العدد إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030 لاستيعاب الطلب المتزايد.

كما تُشغّل الهيئة نظام فحص فني مركزي يعمل على توحيد بيانات فحص المركبات، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز الرقابة في جميع مراكز الفحص.

ويقوم النظام باحتساب نتائج الفحص تلقائياً، مما يرفع مستوى الدقة ويدعم الامتثال للوائح التنظيمية. كما توظف الهيئة تقنيات متقدمة في "مركز الرقابة الذكية" التابع لها، إلى جانب عمليات التفتيش الميداني لتعزيز الإشراف والرقابة.

وفي سياق متصل، أنجزت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، شاملاً ترقية البنية التحتية للطرق المحيطة به.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليص زمن الرحلة بنسبة 50%، وتقليل أوقات الانتظار وطوابير المركبات بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحسينات ستعزز كفاءة الحركة المرورية على الطرق المؤدية إلى التقاطع، وترفع مستوى السلامة للسائقين والمشاة على حد سواء.