بلدية الشارقة تُخضع 1300 موقف للرسوم في النهدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت إدارة المواقف العامة في بلدية الشارقة، أمس، إخضاع المواقف العامة في منطقة النهدة للرسوم.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية، علي أبوغازيين، تهيئة المواقف في منطقة النهدة بصورة منظمة، مشيراً إلى إخضاع 1300 موقف ضمن المرحلة الأولى، من أصل 6200 موقف ستخضع بالكامل للرسوم خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى تركيب 120 جهاز دفع استيفاء رسوم، و12 لوحة إرشادية كبيرة، و600 لوحة صغيرة توضح مواعيد العمل وآلية الدفع بالرسائل النصية القصيرة.

كما أكد حرص البلدية على توفير المواقف العامة للجمهور في جميع الأوقات، وفي مختلف أنحاء إمارة الشارقة، خصوصاً المناطق الحيوية منها.