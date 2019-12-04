بلدية الشارقة توفر 35 ألف موقف لتلبية احتياجات المتعاملين

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفادت إدارة المواقف العامة في قطاع خدمة المتعاملين في بلدية مدينة الشارقة، بأن عدد مواقف المركبات في الإمارة بلغ 35 ألف موقف، موزعة على مختلف المناطق، وفق أعلى المستويات، بما يلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين، لافتة إلى استحداث طرق دفع جديدة للتسهيل على السائقين، فضلاً عن فرض رقابة عليها، منعاً لسوء استخدامها.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في البلدية، خالد بن فلاح السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة المواقف تعمل على تطوير خدماتها المقدمة إلى الجمهور، مشيراً إلى أنها أضافت 2300 موقف، ضمن خدمة المواقف المدفوعة في طريق المدينة الجامعية ومنطقة مويلح التجارية، منذ بداية العام الجاري، كما أطلقت خدمة الدفع عبر الرسائل النصية لساعات إضافية تصل إلى خمس ساعات.

من جانبه، قال مدير إدارة المواقف العامة، علي أحمد أبوغازيين، إن سيارة المسح الرقمي تم تشغيلها تجريبياً لتدريب النظام على قراءة لوحات المركبات، والتحقق من عملية سداد رسوم المواقف عبر نظام الرسائل النصية، والاشتراكات الشهرية، وسيتم تفعيل السيارة بشكل متكامل بعد تركيب أجهزة المواقف الذكية التي تضمن تحويل جميع وسائل سداد رسوم المواقف إلى رقمية 100%.

ولفت إلى أن هناك مركبات مهملة يتم ركنها في المواقف المدفوعة فترات طويلة، وتتولى الإدارة رصدها عن طريق مفتشي المواقف أو عن طريق ملاحظات المتعاملين، ليتم بعدها التحقق من سداد الرسوم ونظافة المركبة، وفي حال عدم استيفاء شروط البقاء في الموقف، يتم وضع ملصق لسحبها بعد مرور 48 ساعة من الإخطار.