أشاد قرّاء بتخصيص مستشفى دبي مواقف للمركبات تحمل لافتة «موقف كبار المواطنين»، معتبرين أن المبادرة تُمثّل لفتة إيجابية تعكس الاهتمام بهذه الفئة وتقديرها، وتسهم في تسهيل وصول كبار المواطنين إلى المرافق والخدمات من دون عناء، خصوصاً عبر مواقف قريبة من المداخل، وطالبوا بتعميم المبادرة في المراكز التجارية والمرافق ومختلف الجهات الخدمية، مؤكدين أنها تُعزّز جودة الحياة، وتُجسّد قِيَم الاحترام والتقدير والتكافل التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.