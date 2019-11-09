إصدار «شهادة الإنجاز» بالتوقيع الرقمي في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أطلقت بلدية الفجيرة المرحلة الأولى من إصدار «شهادة الإنجاز»، باستخدام التوقيع الرقمي، الرامية إلى عدم استخدام الورق، وتسهيل إجراء المعاملات.

وأكد نائب مدير البلدية، عبدالله الحنطوبي، أن الخطوة الجديدة تندرج ضمن مشروع الربط مع خدمة الهوية الرقمية للدخول الاتحادي الموحد، الذي يمثل الجيل المطور من خدمات المنصة الرقمية، مشيراً إلى أن الربط سيسهم في اختصار عدد كبير من خطوات إنجاز المعاملات، خصوصاً الإجراءات التي تستلزم الحضور الشخصي لطالب شهادة الإنجاز، وتوقيعه على المعاملة.

وأضاف أن التوقيع الرقمي يعد وسيلة آمنة للتوثيق واعتماد المعاملات، مؤكداً سعي البلدية لتسهيل الخدمات وربطها إلكترونياً، بهدف دعم العمليات التي تستخدم بها «الهوية» في التقنيات الحديثة.

وأضاف الحنطوبي أن البلدية تعمل، حالياً، لاستكمال المراحل المتبقية، مشيراً إلى استمرار تحويل التعاملات الإلكترونية إلى رقمية بالكامل.