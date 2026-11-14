ضحايا حادث الفجيرة رحلوا وبقيت حكاياتهم.. أسرهم تروي وجع الفقد ولحظات الوداع

روى أهالي عدد من المتوفين في الحادث المروري الذي شهدته إمارة الفجيرة، فجر الخميس الماضي، لـ«الإمارات اليوم»، تفاصيل الساعات المؤلمة التي عاشوها منذ انقطاع الاتصال بأحبّائهم، مروراً بالبحث عنهم في المستشفيات وانتظار نتائج فحوص تحديد الهوية، وصولاً إلى لحظات الوداع الأخيرة.

وخلّف الحادث قصص فقد موجعة، بينها صديقان جمعتهما الطفولة والخدمة الوطنية والدراسة الجامعية، وكانا على أعتاب التخرج، قبل أن تنتهي حياتهما معاً ويُدفنا في قبرين متجاورين، وأب فقد ابنيه التوأم وحفيده البالغ ثلاث سنوات، وأم رحلت تاركة خلفها طفلين في السابعة والتاسعة من العمر.

وأكد ذوو المتوفين توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين لمواساتهم والوقوف إلى جانبهم، مشيرين إلى أن هذا التكاتف خفّف عنهم شيئاً من ألم المصاب، وجسّد عمق الروابط الإنسانية التي تجمع أفراد المجتمع الإماراتي.

جمعت صداقة امتدت منذ الطفولة بين الشابين محمد راشد علي الكندي وخلفان سعيد المزروعي، من مدينة كلباء، إذ نشآ معاً، والتحقا بالخدمة الوطنية في الفترة ذاتها، ثم واصلا دراستهما الجامعية حتى وصلا إلى سنتهما الأخيرة، ولم يتبقَّ على تخرجهما سوى القليل، قبل أن يتوفيا في الحادث، ويُوارى جثماناهما الثرى في قبرين متجاورين.

وقال والد الفقيد محمد راشد علي الكندي، لـ«الإمارات اليوم»، إن ابنه وصديقه خلفان تقاسما مراحل حياتهما منذ الصغر، حتى أصبح وجود أحدهما مرتبطاً بالآخر في ذاكرة الأسرتين. وأوضح أن الشابين توجّها معاً إلى إمارة أبوظبي لإنجاز معاملة تخص خلفان، كما زارا جدة ابنه، مشيراً إلى أن محمد تواصل مع والدته نحو الساعة الـ11 مساءً، وأخبرها بأنه على طريق مليحة، وكان ذلك آخر اتصال بينهما.

وأضاف: «بعد نصف ساعة، عادت والدته واتصلت به، لكنها وجدت هاتفه مغلقاً، وبدأ القلق يتسلل إلى قلوبنا مع استمرار انقطاع الاتصال، إلى أن سمع شقيقه بخبر وقوع الحادث، فسارعنا إلى المستشفيات للبحث عنهما».

وتابع أن الأسرة توجّهت في البداية إلى أكثر من مستشفى في المنطقة، ولم تعثر عليهما، ثم انتقلت إلى مستشفى الفجيرة، حيث أُخذت من أفراد الأسرة عينات لإجراء فحوص تحديد الهوية، ولم تظهر النتائج إلا صباح أمس، عندما تأكدت وفاة الشابين. وقال إن الفقد كان قاسياً على الأسرتين، خصوصاً أن الشابين كانا يستعدان للتخرج الجامعي، مضيفاً: «حتى قبراهما كانا مجهّزين بجوار بعضهما، كما كانا معاً طوال حياتهما. كانا من خيرة الشباب، ونحن صابرون ومحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى»، مشيراً إلى أنهما وُوريا الثرى بعد صلاة الجمعة.

من جانبه، قال والد الفقيد خلفان سعيد المزروعي إن العلاقة الوثيقة التي جمعت ابنه بمحمد جعلت الأسرتين تقرران إقامة العزاء في مكان واحد، مضيفاً: «كانا أخوين في الدنيا منذ الصغر، ونسأل الله أن يجمعنا بهما في الجنة».

وأشار إلى أن نتائج فحوص تحديد الهوية الخاصة بالشابين ظهرت في توقيت متقارب، بعد ساعات من الانتظار والبحث، قائلاً: «رحمهما الله، وألهم أمهاتهما الصبر والسلوان، ونسأل الله أن يجعلهما من أهل الجنة».

وأكد أن الحزن على رحيلهما لم يقتصر على الأسرتين، في ظل ما لمسوه من تضامن ومواساة من أفراد المجتمع، مضيفاً: «لم نفقد نحن وحدنا ابنينا، بل شعرنا بأن الجميع يشاركنا فقدهما. توافد المعزّون للوقوف إلى جانبنا قبل أن تُنصب الخيمة المخصصة للعزاء، في موقف يجسّد تلاحم مجتمع الإمارات وتكاتفه، ويخفّف عنا ألم الفقد».

وفي قصة أخرى من قصص الفقد التي خلّفها الحادث، فقد صديق توبيليكات (هندي الجنسية)، صاحب «كافتيريا إيفا»، ابنيه التوأم البالغين من العمر 21 عاماً، إلى جانب حفيده محمد فايز، البالغ ثلاث سنوات.

وقال إن خبر الحادث وصل إلى الأسرة عن طريق ابنه الأكبر، ليجد أفرادها أنفسهم أمام صدمة لم يتوقعوها، بعدما فقدوا ثلاثة من أحبّائهم في واقعة واحدة.

وأضاف: «فوجئنا بالخبر الذي جاء به ابني الأكبر، وكانت الصدمة موجعة، لكن عزاءنا الصبر على قضاء الله وقدره، ومواساة أهل الإمارات لنا، الذين لم يتركونا وحدنا في هذا المصاب». وقال إن «علاقته بالإمارات تمتد لأكثر من 30 عاماً، عاش خلالها بين أهلها، ولم يعرف فيها إلا الخير والمحبة والتقدير، حتى أصبحت وطناً له ولأسرته».

وفي خيمة عزاء مجاورة لخيمة أسرة صديق توبيليكات، خيّم الحزن على أسرة المواطنة هاجر سالم المسماري، البالغة من العمر 36 عاماً، التي رحلت في الحادث تاركة خلفها طفليها، معاذ نايف المسماري وعبدالرحمن نايف المسماري، البالغين سبعة وتسعة أعوام.

وقال شقيق الفقيدة، خميس المسماري، إن أخته كانت قد توجّهت مع صديقتيها إلى دبي، وتأخرت في رحلة العودة عن موعد وصولها المعتاد، ما أثار قلق الأسرة، خصوصاً بعدما بلغت الساعة الـ11:30 مساءً من دون أن تتمكن العائلة من التواصل معها.

وأضاف: «بدأنا نشعر بالقلق عندما تأخرت على غير عادتها، وحاولنا الاتصال بها مراراً، لكن هاتفها كان مغلقاً، واستمر انقطاع التواصل معها حتى سمعنا بخبر الحادث، فسارعنا إلى مستشفى الفجيرة بحثاً عنها، وهناك علمنا بوفاتها». وأوضح أن صديقتيها اللتين كانتا برفقتها في المركبة لاتزالان ترقدان في العناية المركزة، نتيجة الإصابات التي تعرّضتا لها في الحادث، فيما تسلّمت الأسرة جثمان هاجر ووارتها الثرى.

وأكد أن أصعب ما واجهته الأسرة بعد تأكيد الوفاة، إلى جانب استيعاب رحيل هاجر، كان التفكير في كيفية إبلاغ طفليها بفقدان والدتهما، ومحاولة التمهيد لهما لاستقبال خبر يصعب عليهما فهمه أو التعايش معه.

وقال: «حاولنا أن نمهّد للطفلين خبر وفاة أمهما، لكن الأم لا يعوّضها أحد، ولا يستطيع أي شخص أن يحلّ مكانها، خصوصاً أماً عظيمة مثل هاجر، كانت طيبة ومعطاءة، تخاف على طفليها، وتحرص دائماً على أن يكونا في أحسن حال». وأضاف أنها كانت أيضاً مجتهدة ومخلصة في عملها، وعُرفت بين زملائها بالتفاني وحسن التعامل، وكان الجميع يشيد بأخلاقها واجتهادها.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة نعت أخته، التي كانت من منتسبيها، لافتاً إلى أن والدتهما تعمل أيضاً في شرطة الفجيرة، وأن الأسرة تفخر بخدمة الوطن والانتماء إلى مؤسساته. وقال محمد خلفان المسماري، أحد أقارب الفقيدة، إن خبر الحادث وقع كالفاجعة على الأسرة.

وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت تشييع ودفن جثامين عدد من المتوفين في الحادث، بعد التعرف إلى هوياتهم، وسط حضور من ذويهم وأفراد المجتمع الذين حرصوا على المشاركة في وداعهم ومواساة أسرهم.

ومن بين الذين شُيّعت جثامينهم، الأم مريم عبدالرحمن الحمادي وابنتاها أحلام سيف النقبي وآمنة سيف النقبي، والزوجان عبدالله حمد محمد الحفيتي وسهير سعيد أحمد اليماحي، والصديقان خلفان سعيد المزروعي ومحمد راشد علي الكندي، والتوأمان من أسرة صديق توبيليكات، والطفل محمد فايز، إلى جانب الشاب سالم سيف عبدالله المزروعي.

صديق توبيليكات:

. لن أنسى وقفة أهل الإمارات معنا، فقد واسونا وصبّرونا في أصعب لحظات حياتنا.