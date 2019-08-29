مواقف الشارقة مجاناً في الأول من محرم

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة أن المواقف العامة في جميع المناطق الخاضعة للرسوم ستكون مجانية في الأول من محرم القادم بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، علي أحمد أبوغازيين إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البلدية على توفير سبل الراحة، وتسهيل الحركة على سكان وزوار الإمارة خلال العطل والمناسبات، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتواصل من قبل البلدية بالجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن جميع المواقف العامة في مدينة الشارقة ستكون مجانية في الأول من محرم القادم باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، وشارع المدينة الجامعية. كما ستستمر البلدية في رصد كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات.

ودعا الجمهور إلى الالتزام باستخدام المواقف العامة بطريقة حضارية وتجنب الوقوف الخاطئ والتقيد بالوقوف في الأماكن المخصصة وذلك منعا لحدوث أية ارتباكات مرورية، مشددًا على أن مفتشي البلدية سيراقبون استخدام المواقف خلال العطلة، وسيتم مخالفة أصحاب السيارات غير الملتزمة بالتعليمات واللوائح المعمول بها في هذا المجال على مدار الساعة.