تركيب 23 ألف لوحة ضمن «نظام العنونة» في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

أنجزت بلدية منطقة الظفرة تركيب 23 ألفاً و30 لوحة على مستوى المنطقة، وذلك ضمن نظام العنونة والأسماء الجغرافية والإرشاد المكاني الموحد لإمارة أبوظبي «عنواني».

وتم تركيب 16 ألفاً و987 لوحة أرقام مبانٍ، و6043 لوحة للطرق منها 28 لوحة إشارات ضوئية، و512 لوحة على الطرق الخارجية، و 1763 لوحة على الطرق الداخلية، و1552 لوحة على الشوارع الرئيسة، و2188 لوحة على ممرات المزارع.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع 93%، وتتواصل عمليات التركيب على مستوى المنطقة لإنجاز المشروع في أسرع وقت، وترمز الأسماء التي تم اختيارها وتركيبها إلى كبار الشخصيات، بالإضافة إلى أسماء مستمدة من ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة الزاخر، وكذلك أسماء ترمز لأماكن سياحية بالمنطقة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل سرعة الاستجابة لمختلف خدمات الطوارئ والأزمات، والمحافظة على صحة وسلامة البيئة، وتوفير أفضل الخدمات للسكان وزوار المنطقة من أجل إسعادهم ورفاهيتهم.

كما يساعد في سرعة توصيل الخدمات والبضائع بطريقة دقيقة وسريعة، والتعرف إلى تفاصيل المواقع عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، كما يهدف إلى ترقيم المباني وتسمية الشوارع على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز جودة الحياة وتعزيز الهوية الوطنية.