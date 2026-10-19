يرصد قرّاء أخطاء في اللغة العربية، وكذلك ترجمات غير دقيقة على بعض اللوحات في المرافق، ومن بينها اللوحة، كما هو موضح في اللقطة، التي كُتب عليها بالإنجليزية «LANDING VALVE»، وتُرجمت إلى اللغة العربية بـ«مأخذ فرعي»، رغم أن المصطلح يشير إلى صمام مخصص لمكافحة الحريق، وليس إلى العبارة المترجمة، وأكدوا أن ذلك قد يتسبب في إرباك مستخدمي المرافق، خصوصاً في حالات الطوارئ، فضلاً عن تشويه اللغة العربية، واقترحوا مراجعة اللوحات الإرشادية، والتأكد من دقة ترجمتها وسلامتها اللغوية، حفاظاً على الهوية اللغوية، وتعزيزاً لمعايير السلامة العامة.