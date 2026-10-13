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رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشان اقتراح قراء إزالة أو تحديث اللوحة الإرشادية التي لاتزال تشير إلى «إسطبل زعبيل» على أحد الطرق، بعدما نقل إلى موقع آخر، فيما تحولت المنطقة إلى مشروع «زعبيل ديستريكت»، ما قد يسبب إرباكاً لبعض السائقين، أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حرصها المستمر على تحديث اللوحات الإرشادية في مختلف مناطق الإمارة بما يتناسب مع المشاريع والتغييرات التطويرية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث اللوحة الإرشادية المشار إليها بشكل عاجل، وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

طرق

ناشد سكان بـ«ند الشبا 3» في دبي بتسريع وتيرة إنجاز أعمال الطرق في المنطقة، مشيرين إلى أن بعض المداخل أُغلقت منذ فترة، فيما لم تشهد مواقع عمل أي تقدم منذ أكثر من شهر، ما تسبب في صعوبة وصول سكان إلى منازلهم، وأشاروا إلى وجود معدات وآليات ومخلفات أعمال في مواقع، ما قد يُشكل خطراً على المشاة وسائقي المركبات، مطالبين بتأمين مواقع العمل وتنظيم الحركة المرورية، والإسراع في استكمال المشاريع وفتح الطرق والمداخل المغلقة، مع توضيح الجدول الزمني المتوقع للانتهاء من الأعمال، خصوصاً في المواقع التي لم تشهد تقدماً خلال الفترة الماضية.

لغة

لاحظ قراء في الفترة الأخيرة انتشار أخطاء لغوية وإملائية على بعض اللوحات الإرشادية الخاصة بأعمال الطرق في عدد من إمارات الدولة، إلى جانب الكتابات على مركبات نقل أسطوانات الغاز وغيرها، مشيرين إلى أن بعض العبارات تُترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بصورة غير صحيحة، ما يؤدي إلى تشويه اللغة العربية، وطالبوا بتنظيم حملات تفتيشية ورقابية لرصد هذه الأخطاء وتصحيحها، وإلزام الشركات والمؤسسات بمراجعة النصوص العربية قبل اعتمادها ونشرها، حفاظاً على سلامة اللغة ومكانتها بوصفها اللغة الرسمية للدولة، وصوناً لهويتها الثقافية والحضارية.