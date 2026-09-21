لافتة «إسطبل زعبيل»

اقترح قراء على الجهات المعنية في دبي إزالة أو تحديث اللوحة الإرشادية التي لاتزال تشير إلى «إسطبل زعبيل» على أحد الطرق في منطقة زعبيل، موضحين أن الإسطبل تم نقله إلى موقع آخر، فيما تحولت المنطقة السابقة إلى مشروع «زعبيل ديستريكت».

وأكدوا أن استمرار وجود اللوحة بمعلوماتها القديمة قد يسبب إرباكاً لبعض السائقين ومرتادي المنطقة، مقترحين تحديث اللوحات الإرشادية بما يتناسب مع التغييرات والتطورات العمرانية التي شهدتها المنطقة، ويضمن دقة المعلومات المقدمة لمستخدمي الطريق.