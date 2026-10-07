إطلاق الهوية البصرية الجديدة لنظام العنونة في مناطق دبي

أطلقت اللجنة العليا للتخطيط الحضري بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، الهوية البصرية الجديدة لنظام العنونة في مناطق في إمارة دبي.

ويغطي المشروع 186 منطقة ويتم تنفيذه على مراحل ويستمر حتى 2030، وتشمل المرحلة الأولى منه استبدال أكثر من 2000 لوحة في خمس مناطق هي: زعبيل 1، وزعبيل 2، وند الشبا، والخوانيج 1، ونزوه، وفق الهوية البصرية المعتمدة لكل منطقة.

وتتضمن الهوية البصرية الجديدة 5 ألوان تعكس الهوية والخصائص الجغرافية لكل منطقة بما يسهم في إضفاء طابع بصري مميز على كل منطقة، مع المحافظة على وضوح وتناسق منظومة العنونة على مستوى الإمارة.