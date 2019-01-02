تشييع جثمان الشهيد صقر اليماحي في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

شيَّع مواطنون ومقيمون، مساء أمس، من جامع سعيد مطر الكعبي بمنطقة القرية بإمارة الفجيرة، جنازة الشهيد الطيار صقر سعيد محمد عبدالله اليماحي، الذي استشهد في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، على جبل جيس برأس الخيمة، يوم السبت الماضي.

وقالت زوجة الشهيد «أم سعيد»: «حينما كنت أسمع عن استشهاد أبنائنا الأبطال سابقاً، لم أكن أستوعب حجم الفخر والاعتزاز الذي يعيشونه، إلا أنني عشت كل هذه اللحظات وأدركتها فهي عظيمة، ومهما حاول أحد أن يستشعرها فلن يستطيع أن يصل لتلكم المشاعر»، إذ أفتخر بكوني زوجة رجل وهب روحه فداءً لوطنه، وأخذه ربه وهو في قمة إخلاصه يؤدي هدفاً سامياً ونبيلاً.

وأشارت إلى أن عليها تهيئة نفسها لإعداد أبنائها خير إعداد، وهم: طفلتها الصغيرة شمة، التي تبلغ من العمر خمسة أشهر، وصوغة 16 عاماً، وسعيد 12 عاماً، وسهيل 10 أعوام، وسيف عامان، وأنها ستزودهم بحب الوطن والإخلاص له، والاعتزاز بوالدهم، الذي رحل من هذه الدنيا وقد ورّثهم فخراً لا ينطفئ بريقه مدى الحياة.

وأشارت إلى أنها عاهدت نفسها على أن تقوم كل صباح، حينما يتوجه أبناؤها إلى مدارسهم، بأن تملأهم فخراً بوالدهم الشهيد، وبأنهم خير خلف لخير سلف، وقالت: «عاهدت الله على أن أستمر في تربية أبنائي على حب الوطن، وفدائه بالدماء الطاهرة الزكية، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة».

فيما قالت والدة الشهيد: «اليوم يدفن ابني البار في أطهر تراب، تراب وطنه الغالي، فقد كان يتمنى دائماً الشهادة حتى نالها بفخر وعزة».

زوجة اليماحي: أفتخر بكوني زوجة رجل وهب روحه فداءً لوطنه.