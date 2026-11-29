حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من ممارسات خاطئة وشائعة في استخدام مضادات الميكروبات، مؤكدة أن تشابه الأعراض لا يعني بالضرورة تشابه أسباب العدوى أو العلاج المناسب لها، وأن إعادة استخدام أدوية متبقية من علاجات سابقة أو مشاركة الأدوية مع الآخرين، وتناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، ممارسات قد تسهم في تسارع تطور مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها.

وبيّنت، عبر منصاتها الرقمية في إطار جهودها التوعوية المتوافقة مع «خطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات 2025–2031»، التي تتبنى نهج «الصحة الواحدة»، أن مضادات الميكروبات هي أدوية تُستخدم لمكافحة العدوى من خلال القضاء على الميكروبات المسببة لها أو الحد من تكاثرها، وتشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، فيما تُعد المضادات الحيوية أحد أنواع مضادات الميكروبات، وتُستخدم لمكافحة العدوى البكتيرية.

وحذّرت من ممارسات يومية قد يقع فيها أفراد المجتمع، من بينها الاعتماد على وصفات سابقة، واستخدام بقايا المضادات الحيوية، ومشاركة الأدوية مع الآخرين، أو التوقف عن العلاج لمجرد الشعور بالتحسن.

وأكدت أن تشابه الأعراض لا يعني بالضرورة أن أسباب المرض واحدة، أو أن العلاج الذي استخدمه الشخص في إصابة سابقة سيكون مناسباً عند تكرار الأعراض، إذ قد تختلف العدوى من حالة إلى أخرى.

كما دعت إلى عدم استخدام المضادات الحيوية المتبقية من علاجات سابقة، وعدم طلبها أو تناولها دون حاجة أو استشارة الطبيب، مؤكدة أن الطبيب هو من يحدد العلاج المناسب وفقاً للحالة.

كما حذّرت من الاعتقاد بأن تحسن الأعراض ينهي الحاجة إلى العلاج، داعية إلى الالتزام بالجرعة والمدة اللذين يحددهما الطبيب، واتباع تعليماته.

وأكدت أن الوقاية من العدوى إحدى أهم الخطوات للحد من مقاومة مضادات الميكروبات، إذ إن تقليل فرص الإصابة بالعدوى يحد من الحاجة إلى استخدام الأدوية.

ودعت إلى الالتزام بمجموعة من الممارسات الصحية اليومية، تشمل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس، والبقاء في المنزل عند المرض، والحرص على أخذ اللقاحات الموصى بها، لما لهذه الممارسات من دور في الوقاية من العدوى وتقليل الحاجة إلى العلاج.

وشددت على أن الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات يبدأ باستشارة الطبيب قبل تناولها، وعدم الاعتماد على وصفات سابقة أو مشاركة الأدوية، والالتزام بالجرعات والمدة المحددة للعلاج، مؤكدة أن الوقاية من العدوى والاستخدام الصحيح للأدوية خطوتان أساسيتان للحد من مقاومة الميكروبات والحفاظ على فعالية العلاجات لصحة الأجيال القادمة.