أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح فريق طبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إجراء أربع عمليات لزراعة الأعضاء خلال 24 ساعة، شملت ثلاث عمليات لزراعة الكلى وواحدة لزراعة الكبد، استفاد منها أربعة مرضى، بفضل التبرع بالأعضاء من ثلاثة متبرعين متوفين في دولة الإمارات، فيما يتماثل المرضى للتعافي بشكل جيد.

ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من إتمام قسم زراعة الأعضاء في المدينة 100 عملية زراعة، بما يعكس تطور خدمات زراعة الأعضاء وإتاحة خيارات علاجية متقدمة للمرضى داخل الدولة.

وباشرت الفرق الطبية استعداداتها فور تلقي إشعارات بتوافر الأعضاء عبر البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، حيث أجرت التقييمات الطبية وفحوص التوافق، واستكملت التحضيرات الجراحية والرعاية اللازمة للمرضى. وأسهمت جاهزية الفرق الطبية وغرف العمليات والمختبرات المتخصصة في إجراء العمليات الأربع خلال فترة زمنية قصيرة.

وشملت عمليات زراعة الكلى ثلاثة مرضى، سيدة تبلغ من العمر 45 عاماً، ورجلين يبلغان 52 و42 عاماً، كانوا جميعاً يعانون الفشل الكلوي في مراحله المتقدمة ويعتمدون على غسيل الكلى، نتيجة أسباب مرضية مختلفة، من بينها اعتلال الكلية بالغلوبولين المناعي، ومرض الكلى متعددة الكيسات، والاشتباه في اعتلال كلوي مرتبط بارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت الفحوص المخبرية تحسناً في وظائف الكلى لدى المرضى الثلاثة، عقب إجراء عمليات الزراعة مع انخفاض مستويات الكرياتينين في الدم.

وقال الدكتور واستشاري أمراض الكلى، فينكات سايناريش فيلانكي، إن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعاً مطرداً في معدلات التبرع بالأعضاء، مدعوماً بمبادرات التوعية والتثقيف المجتمعي، مشيراً إلى أن أعداداً متزايدة من المرضى الذين كانوا يعتمدون على غسيل الكلى باتوا يحصلون على فرصة لإجراء عمليات الزراعة والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وفي العملية الرابعة، نجح الفريق الطبي في زراعة الكبد لرجل يبلغ من العمر 56 عاماً، كان يعاني مرضاً مزمناً ومتقدماً في الكبد ناجماً عن الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي، وتفاقمت حالته نتيجة ارتفاع ضغط الوريد البابي وتراكم أكثر من 10 لترات من السوائل في تجويف البطن.

وبعد إدراجه على قائمة انتظار زراعة الكبد، توافر عضو مناسب من متبرع متوفى عبر البرنامج الوطني «حياة»، وأجرى الفريق الطبي عملية الزراعة التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة، فيما أحرز المريض تقدماً جيداً في التعافي، ويتطلع إلى العودة لممارسة عمله.

وقال استشاري الجراحة العامة وجراح زراعة الكبد، الدكتور بارثي سرينيفاسان، إن إجراء عملية زراعة الكبد بالتزامن مع ثلاث عمليات لزراعة الكلى يعكس جاهزية الفرق الطبية وتكامل خبراتها، مؤكداً أهمية توافر خدمات زراعة الأعضاء المتخصصة داخل الدولة للمرضى الذين يعانون الفشل العضوي في مراحله المتقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز تطور برنامج زراعة الأعضاء في مدينة برجيل الطبية، الذي يوفر عمليات متقدمة تشمل زراعة الكلى باستخدام الجراحة الروبوتية والزراعة المتزامنة للكبد والكلى، إلى جانب جهود البرنامج الوطني «حياة» في زيادة توافر الأعضاء وإتاحة فرص العلاج للمرضى.