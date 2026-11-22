كشفت بيانات طبية، خلال فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي الرابع لجراحة القولون والمستقيم، في أبوظبي، أن سرطان القولون والمستقيم يُعد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال في الدولة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الإماراتي الدولي الرابع لجراحة القولون والمستقيم، في أبوظبي أمس، بمشاركة نخبة من الجراحين والخبراء الدوليين والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية، لاستعراض أحدث الابتكارات في الجراحة الروبوتية، والتقنيات المتقدمة لعلاج سرطان القولون والمستقيم، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والتعامل مع الحالات الجراحية المعقدة، في خطوة تعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز الطبي وتبادل الخبرات العلمية. ويُنظم المؤتمر من قبل شعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم.

وقالت رئيسة ومؤسسة شعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ورئيسة المؤتمر الدكتورة سارة البستكي: «نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتميز الطبي وتبادل الخبرات العلمية، عبر استقطاب نخبة من الجراحين والخبراء الدوليين، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في جراحة القولون والمستقيم، ولا سيما الجراحة الروبوتية والعلاجات المتقدمة للحالات المعقدة».

وأضافت: «ما يميز هذه النسخة هو الجمع بين المعرفة العلمية والتدريب الجراحي العملي، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المهارات الجراحية، وتبني أحدث الممارسات العلاجية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية والنتائج العلاجية للمرضى».

ويتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من أبرز التحديات الطبية والجراحية في تخصص القولون والمستقيم، حيث يركز اليوم الأول، على التعامل مع الحالات المعقدة والطارئة، بما في ذلك الإصابات الجراحية الصعبة، وأحدث الأساليب المستخدمة في علاج داء الرتوج القولونية، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تستدعي التدخل الجراحي. وتسلط المناقشات الضوء على أهمية التكامل بين التخصصات الطبية في اتخاذ القرارات العلاجية، خصوصاً في الحالات المزمنة والمعقدة التي تتطلب متابعة دقيقة وخططاً علاجية متكاملة.

ويركز المؤتمر على أحدث التطورات في علاج أورام القولون والمستقيم، مع تسليط الضوء على الجراحة الروبوتية باعتبارها إحدى التقنيات المتقدمة التي تتيح للجراحين إجراء عمليات دقيقة ومعقدة بدرجة عالية من التحكم والمرونة. ويستعرض الخبراء أحدث الابتكارات في أنظمة الجراحة الروبوتية، والتطورات التقنية التي تدعم دقة التدخلات الجراحية، إلى جانب مناقشة دور هذه التقنيات في تطوير الممارسات العلاجية وتحسين النتائج السريرية لمرضى سرطان القولون والمستقيم. كما تتناول الجلسات أحدث التوجهات العالمية في جراحة الأورام، وأهمية تبادل الخبرات الدولية في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير المهارات الجراحية المتخصصة.

وتتميّز النسخة الرابعة بتوسيع نطاق البرنامج التدريبي ليشمل ورشتي عمل متخصصتين قبل المؤتمر وبعده، بما يعكس الاهتمام بتطوير الكفاءات الطبية ونقل الخبرات الدولية إلى الأطباء والجراحين في دولة الإمارات والمنطقة.