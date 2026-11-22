كشفت دائرة الصحة في أبوظبي أن معدل نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي في الإمارة ارتفع إلى 59% خلال عام الجاري، مقارنة بـ51% في عام 2024، و42% في عام 2022، فيما تستهدف الدائرة رفع المعدل إلى 80% بحلول عام 2030.

وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي أنها تعمل على تعزيز الطب الإنجابي، من خلال الجمع بين السياسات والخبرات السريرية والبحوث والتكنولوجيا والتعاون ضمن منظومة مترابطة للصحة الإنجابية. وتشارك هذه المنهجية مع العالم عبر مبادرة مستقبل الصحة، وتدعو الجميع للمشاركة في هذه الجهود والإسهام في رسم ملامح مستقبل تكون فيه خدمات الصحة الإنجابية والخصوبة أكثر يسراً وتكاملاً وأكثر تخصيصاً بما يتناسب مع احتياجات كل فرد.

وقالت وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي: «يدخل الطب الإنجابي عالمياً حقبة جديدة بإمكانات واعدة، حيث تتيح لنا التطورات في العلوم وعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية سبلاً جديدة لفهم العوامل المرتبطة بالخصوبة، وتخصيص خدمات الرعاية، وتحسين النتائج الصحية لعدد أكبر من الأفراد. لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ فالفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين البحث والرعاية السريرية والابتكار، بما يتيح للأفراد تلقّي خدمات الرعاية ضمن تجربة متكاملة بدلاً من خدمات منفصلة».

وأضافت في تصريحات صحافية على هامش مبادرة «مستقبل الصحة - مبادرة عالمية من أبوظبي»: «تبدأ الصحة الإنجابية قبل الحاجة إلى العلاج، من خلال الوقاية والفحص المبكر، بما يساعدنا على اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب. ومن خلال هذا البرنامج، نجمع مقدمي الرعاية الصحية والباحثين والمبتكرين، مستفيدين من علوم الجينوم والتقنيات المتقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة تتيح تبني أحدث التطورات الطبية وتطبيقها بمسؤولية. وتُمكّننا هذه القدرات من تقديم رعاية أكثر دقة وتخصيصاً، واضعين في صميم جهودنا هدفاً أساسياً: أن نمنح كل من يحلم بتكوين أسرة فرصة أفضل لتحقيق حلمه».

وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، اعتمادها معايير موحدة في مجال التلقيح الاصطناعي، لقياس الجودة وتجربة المرضى، تشمل الإبلاغ عن معدلات الحمل السريري والمواليد الأحياء وفق الفئات العمرية، ومضاعفات العلاج والنتائج المخبرية، كما توفر منسقين لمتابعة المرضى ودعمهم في المواعيد والتواصل، إلى جانب خدمات الحجز والتسجيل وإجراءات الوصول عن بُعد عبر منصة «تم».

وأشارت الدائرة إلى أن نهج إمارة أبوظبي في هذا المجال يرتكز على «برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية» الذي يُعد منظومة متكاملة تعتبر الصحة الإنجابية مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، وتوفر لكليهما الرعاية والدعم عبر مختلف المراحل، بدءاً من الوقاية وتعزيز صحة ما قبل الحمل، مروراً بالفحوص الجينية، وتشخيص تحديات الخصوبة وعلاجها، وتقديم خدمات وطب الإنجاب، وصولاً إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب، بما فيها التلقيح الاصطناعي، وحفظ الخصوبة، وتجميد البويضات وحفظ الأجنة، ضمن رحلة رعاية متكاملة ترتقي بجودة النتائج العلاجية، وتعزز تجربة المتعاملين، وتوظف علوم الجينوم والبيانات الجينية لتقديم رعاية طبية مخصصة لكل فرد.

وأكدت أن البرنامج يجمع ثلاثة محاور مترابطة، تشمل التوعية والوقاية عبر مختلف مراحل الحياة، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتوفير التغطية اللازمة لها، إلى جانب القدرات التمكينية التي تضم الأطر التنظيمية، وعلوم الجينوم، والتقنيات الرقمية. ويستند البرنامج إلى ما تتمتع به الإمارة من بنية صحية ورقمية متقدمة، وبيئة تنظيمية مرنة، ومنظومة بحثية متنامية، بما يتيح توظيف الطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الصحية لتطوير نماذج أكثر دقة للوقاية والتشخيص والعلاج، وتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات سريرية تنعكس آثارها مباشرة على صحة الإنسان.

وأشارت إلى أن الإمارة تضم أكثر من 2000 من الكوادر ذات الخبرات السريرية والعلمية والفنية المتكاملة في مختلف مجالات الصحة الإنجابية، والعاملة في أكثر من 250 منشأة، بما يدعم رحلة الرعاية وتطوير القطاع، ويعزز مكانة أبوظبي عاصمةً لمستقبل الصحة الإنجابية ووجهةً إقليمية رائدة لخدماتها.

افحص

استعرضت دائرة الصحة في أبوظبي إنجازاتها في مجال تعزيز الصحة الإنجابية، والتي شملت تعزيز مركز أبوظبي للصحة العامة نطاق برنامج الفحص الدوري الشامل (افحص)، ليشمل فحوص الصحة الإنجابية للرجال والنساء الذين تراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً. وتحديد معيار رعاية ما قبل الحمل لعام 2026 مسارات إحالة منظمة إلى خدمات علم الوراثة والتوليد وأمراض النساء وخدمات الخصوبة عند الحاجة، إضافة إلى دعم برنامج الفحص الجيني الموسع قبل الزواج للكشف المبكر عن المخاطر الوراثية؛ مشيرة إلى أنه حتى يوليو الماضي، خضع للفحص 11 ألفاً و748 زوجاً، وتم تحديد 565 حالة من عدم التوافق الجيني، ما أتاح للأزواج المعنيين الحصول على الاستشارات الجينية والرعاية المناسبة واتخاذ قرارات مدروسة للحدّ من مخاطر انتقال الاضطرابات الوراثية إلى الأجيال المقبلة.

• 11.7 ألف زوج خضعوا للفحص الجيني الموسع.