أبوظبي - وام

تفتح علوم الجينوم آفاقاً متقدمة أمام القطاع الصحي لفهم الخصائص الوراثية للإنسان، والاستعدادات المرتبطة ببعض الأمراض، واختلاف الاستجابة للعلاجات؛ بما يدعم الفحوص الوقائية والتشخيص المبكر وتطوير علاجات أكثر ملاءمة لكل فرد، وهو ما يجسده ”برنامج الجينوم الإماراتي“ الذي بلغ إجمالي المشاركين فيه مليون مشارك، وانتقل من مرحلة جمع العينات وتحليلها إلى توظيف مخرجاتها في الممارسات الطبية والأبحاث العلمية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الإمارات للجينوم في 10 نوفمبر 2026 الخطة الوطنية للأعوام 2026–2031، الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى البرنامج ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين، وذلك عبر حزمة من المستهدفات تشمل إتاحة التقارير الجينومية الشخصية لنحو 900 ألف مشارك اكتملت مراجعة بياناتهم السريرية اعتباراً من ديسمبر 2026 عبر منصة ”تم“، وتعميم الفحص الجيني لحديثي الولادة، وتطوير بيئة بحثية موثوقة، وإعداد برامج وطنية للوقاية والتشخيص والعلاج، فضلاً عن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، وتأهيل الكفاءات الوطنية واستقطاب الخبرات العالمية.

وتتضمن التقارير الجينومية الشخصية معلومات مفصلة حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، مدعومة بإرشادات تساعد المشاركين على فهم النتائج ودلالاتها والتعرف على الاستعدادات الوراثية التي قد تتطلب اهتماماً صحياً إضافياً؛ مما يتيح للأفراد والأطباء توجيه الفحوص الوقائية وتحديد احتياجات المتابعة الطبية وفقاً للتقييم السريري والتاريخ الصحي لكل مشارك، مع التأكيد على أن هذه النتائج لا تمثل تشخيصاً مستقلاً للأمراض، وإنما توفر معطيات استرشادية يستند إليها الأطباء في طلب الفحوص التأكيدية المناسبة عند الحاجة.

ويمتد توظيف علوم الجينوم إلى المراحل الأولى من العمر، من خلال تطبيق برنامج الفحوصات الجينية لحديثي الولادة على مستوى الدولة اعتباراً من يونيو 2027، بهدف الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج وإتاحة التدخل الطبي خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.

ويستند البرنامج إلى المبادرة التي أطلقتها أبوظبي عام 2025 بالتعاون مع مجموعة ”M42“، والتي تعتمد على تحليل الجينوم الكامل للكشف عن أكثر من 815 حالة وراثية قابلة للعلاج لدى الأطفال، وتعد من أكثر برامج الفحص الجيني لحديثي الولادة شمولاً على مستوى العالم.

أسهم البرنامج خلال العام الماضي في إحداث فرق في حياة أكثر من 100 طفل، من خلال الكشف المبكر عن حالات صحية وتوفير التدخل العلاجي في الوقت المناسب.

وتجمع عينات الأطفال باستخدام مسحة بسيطة من داخل الفم، بعد الحصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني، مع ضمان حماية البيانات الجينومية، على أن تنتقل صلاحية الاطلاع على الحساب الشخصي إلى المشارك عند بلوغه 18 عاماً.

ويواكب التوسع في توظيف البيانات الجينومية تطبيق منظومة متكاملة لحماية خصوصيتها وضمان أمن تداولها؛ إذ تدار البيانات وفق التشريعات الإماراتية المعنية بحماية البيانات الشخصية والصحية، وتقصر الاستفادة منها على الأغراض الصحية والبحثية حصراً، دون إجراء أي فحوص تتعلق بالأصول أو الأنساب العائلية أو الخلفيات العرقية، وذلك بالشراكة التقنية مع مجموعة ”M42“ التي تتولى تنفيذ البرنامج، في حين تحفظ البيانات ضمن ”البيئة البحثية الموثوقة“ في نطاق السحابة السيادية للدولة وداخل بيئة تقنية معزولة عن الشبكات الخارجية.

وتتيح البيئة البحثية الموثوقة للجهات البحثية والشركات المعتمدة الوصول إلى البيانات بعد نزع الهوية، لأغراض التحليل والدراسة، وفق ضوابط تضمن عدم كشف هوية المشاركين، ولا يسمح بإخراج النتائج إلا بعد اجتياز إجراءات المراجعة والتحقق المعتمدة.

ولتعزيز استفادة المشاركين من تقاريرهم، يوظف البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر خاصية محادثة تفاعلية تعتمد نسخة سيادية مدربة مسبقاً من نموذج ”GPT“، متوافقة مع معايير دائرة الصحة – أبوظبي، وتستضيفها شركة ”Core42“ عبر واجهة برمجة التطبيقات ”Compass API“؛ مما يتيح للمشاركين الاستفسار بلغة مبسطة عن سماتهم ونتائجهم الجينومية، والحصول على إجابات توضيحية تستند إلى قاعدة معرفية معتمدة ومحتوى طبي موثوق.

ولا يتولى نموذج الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الجينومية مباشرة، بل يعمل على فهم أسئلة المشاركين وتحديد السمات الواردة في تقاريرهم ومطابقتها مع القاعدة المعرفية المعتمدة لصياغة الإجابات، كما لا تستخدم بيانات المشاركين أو تقاريرهم أو محادثاتهم في تدريب النموذج أو تحسينه.

وعلى صعيد البحث العلمي، يعزز البرنامج تكامل المعلومات الجينومية مع السجلات الصحية؛ حيث أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي في 21 أكتوبر 2026 ”البيئة البحثية الموثوقة“، التي تضم نحو 950 ألف تسلسل جينومي كامل، وأكثر من ملياري سجل سريري ومطالبات تأمينية، و14.5 مليون سجل سريري موحد.

وتتيح هذه المنصة للجهات البحثية المعتمدة دراسة الروابط بين الخصائص الوراثية والحالات الصحية، مع خطط لتوسيع مصادرها مستقبلاً لتشمل بيانات بنك أبوظبي الحيوي والتصوير الطبي والأجهزة القابلة للارتداء؛ مما يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية والتعاون البحثي محلياً وعالمياً.

وتبرز القيمة العملية لهذه البيانات في تطبيقات الطب الدقيق، مثل تقييم الاستعداد الوراثي لبعض أنواع السرطان وتحديد الفئات المستفيدة من الفحص المبكر، إلى جانب ”الصيدلة الجينومية“ التي تساعد الأطباء على اختيار الأدوية والجرعات الأنسب لكل مريض بناءً على تركيبته الوراثية، بما يعزز الفعالية العلاجية ويحد من الآثار الجانبية المحتملة.

ويتطلب تحويل هذه المخرجات إلى ممارسة طبية يومية رفع جاهزية المنظومة الصحية عبر تطوير مسارات الإحالة، وتوفير الفحوص التأكيدية، وتأهيل المختبرات والكوادر الطبية، بما يشمل تدريب أطباء الأسرة على قراءة التقارير الجينومية وتفسيرها للمراجعين ودمجها ضمن التقييم السريري الشامل.

ولا تقتصر أهمية برنامج الجينوم الإماراتي على حجم قاعدة بياناته، بل تمتد إلى أثره المستدام في جودة الرعاية الصحية؛ فعلى المدى القصير تدعم التقارير القرارات الوقائية والمتابعة الطبية الدقيقة، بينما يقاس أثرها على المدى الطويل، خلال خمس إلى عشر سنوات وما بعدها، بمدى تعزيز التشخيص المبكر، والحد من المضاعفات التي يمكن الوقاية منها، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف العبء التشغيلي والمالي على منظومة الرعاية الصحية.