عماد الدين خليل - دبي

حذّر أطباء من الانسياق وراء الوعود التسويقية لمنتجعات العافية الفاخرة وبرامج «إكسير الشباب» التي تروّج لتجديد الخلايا وإبطاء الشيخوخة وإطالة العمر، مؤكدين أن الحفاظ على الصحة لا يتحقق بشراء برامج باهظة الثمن أو تناول مكملات ومنتجات توصف بأنها سر الشباب، كما أن كثرة الفحوص لا تعني بالضرورة جودة الرعاية.

صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن التوتر المستمر ينعكس على الصحة النفسية، وقد يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي، ويؤثر في جودة الحياة ومتوسط العمر المتوقع، مشيرين إلى أن السفر والإجازات المنتظمة يمنحان الجسم والدماغ فرصة للتعافي من ضغوط العمل، ويساعدان على تحسين المزاج والنوم وتقليل الإرهاق النفسي، واستشهدوا بدراسة أظهرت أن الرجال الذين حصلوا على إجازات سنوية تقل عن ثلاثة أسابيع واجهوا خطراً أعلى للوفاة بنسبة 37%، مقارنة بمن حصلوا على إجازات تزيد على 21 يوماً، فيما ربطت دراسة أخرى الانتظام في الإجازات بانخفاض معدلات الوفاة، خصوصاً المرتبطة بأمراض القلب.

وأوضحوا أن التمتع بفوائد العافية لا يتطلب السفر أو الإقامة في منتجعات فاخرة، إذ يمكن للعادات اليومية البسيطة والمناسبة للميزانية، إلى جانب تخصيص فترات قصيرة أسبوعياً للابتعاد عن الروتين والضغوط اليومية، أن تسهم بصورة كبيرة في خفض مستويات الكورتيزول، وتعزيز وظائف القلب، وزيادة سنوات الحياة الصحية.

وتفصيلاً، أكدت أخصائية طب الأسرة، الدكتورة عائشة المنصوري، أن الهدف الطبي لا يقتصر على زيادة سنوات الحياة، بل يشمل زيادة السنوات التي يعيشها الإنسان بصحة واستقلالية، وقدرة على الحركة والتفكير وممارسة أنشطته اليومية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر يستند إلى ركائز عملية ومتكاملة، تشمل الحركة المنتظمة والحفاظ على العضلات، والتغذية المتوازنة، والامتناع عن التدخين، والنوم الكافي، والاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب الوقاية والمتابعة الطبية المناسبة.

الدكتورة عائشة المنصوري: أفضل استثمار في الصحة ما يتحول إلى عادة.. وارتفاع سعر منتجعات العافية ليس معياراً للفاعلية.

وأوضحت أن البالغين يُنصحون بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعياً، مثل المشي السريع، إلى جانب تمارين تقوية العضلات يومين على الأقل أسبوعياً، مع تزايد أهمية تمارين التوازن والوقاية من السقوط مع التقدم في العمر، لافتة إلى أن الحفاظ على القوة العضلية يساعد الإنسان على الاحتفاظ باستقلاليته، كما شددت على أهمية اتباع نمط غذائي متوازن، يعتمد على الخضراوات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات، مع تناول مصادر بروتين مناسبة، وتقليل الملح والسكريات والأطعمة شديدة التصنيع، مؤكدة أن الفائدة تأتي من النمط الغذائي المستمر، وليس من طعام واحد يُسوّق باعتباره «سر الشباب».

وأضافت أن تجنب التبغ يُعد من أهم وسائل تقليل خطر الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر، فيما يحتاج معظم البالغين إلى نحو سبع إلى تسع ساعات من النوم، مع الاهتمام بجودته وانتظامه، فضلاً عن أهمية التواصل الاجتماعي والتعامل الصحي مع الضغوط، مؤكدة أن الوقاية والمتابعة الطبية تشملان اكتشاف عوامل الخطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وعلاجها، إلى جانب اللقاحات والفحوص الوقائية التي يحددها العمر والتاريخ الصحي والعائلي، مشيرة إلى أن إدارة هذه العوامل تساعد أيضاً على تقليل خطر التراجع المعرفي.

منتجعات العافية

وفي ما يتعلق بالفوائد الطبية المحتملة لمنتجعات العافية، أوضحت أن هذه البرامج قد توفر فرصة للابتعاد عن ضغوط الحياة، وتنظيم النوم والوجبات، وزيادة الحركة، وتعلّم مهارات الاسترخاء، وقد تشكل نقطة بداية مفيدة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تغيير عاداتهم وسط مسؤولياتهم اليومية، إلا أن قوة الدليل العلمي ترتبط بمكونات البرنامج أكثر من فخامته، إذ تستند فوائد النشاط البدني والتغذية الصحية والنوم الجيد إلى أدلة أوضح من الوعود العامة المتعلقة بـ«تجديد الخلايا» أو «إعادة الشباب».

وشددت على أنه لا يصح افتراض أن جمع هذه المكونات في منتجع باهظ الثمن يمنحه فائدة إضافية مثبتة لإطالة العمر، كما أن كثرة الفحوص لا تعني بالضرورة جودة الرعاية، فالفحص المفيد هو الذي يناسب حالة الشخص، ويمكن أن يغيّر التعامل الطبي معه، مشيرة إلى أن التصوير المقطعي الشامل للأشخاص الأصحاء دون داعٍ لم تثبت فائدته كوسيلة فحص عامة، وقد يعرّضهم للإشعاع ونتائج تستدعي إجراءات إضافية غير ضرورية.

وأشارت إلى أن برنامج العافية قد يستحق كلفته إذا وفر إشرافاً مؤهلاً وأهدافاً واقعية وخطة متابعة تساعد على الاستمرار بعد العودة، إلا أن ارتفاع السعر ليس معياراً طبياً للفعالية، ولا يمكن ضمان عمر أطول من خلال شراء برنامج فاخر، مؤكدة أن أفضل استثمار في الصحة هو ما يتحول إلى عادة دائمة، وأن قيمة أسبوع العافية تُقاس بما يغيّره في بقية العام.

إبطاء الشيخوخة

وفرّقت المنصوري بين تحسين الصحة وإبطاء الشيخوخة وإطالة العمر الفعلي، موضحة أن تحسين الصحة يعني تحقيق نتائج ملموسة، مثل ضبط ضغط الدم، وزيادة اللياقة والقوة، وتحسين النوم والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، بينما قد يشير إبطاء بعض مظاهر الشيخوخة إلى تغيّر في مؤشرات خلوية أو تحاليل تُستخدم لتقدير «العمر البيولوجي»، في حين تعني إطالة العمر الفعلي إثبات أن التدخل يجعل الأشخاص يعيشون مدة أطول.

وأكدت أن هذه النتائج ليست مترادفة، إذ إن انخفاض تقدير العمر البيولوجي في أحد الاختبارات لا يثبت بمفرده إضافة سنوات إلى الحياة، مستشهدة بتجربة سريرية منشورة عام 2026، رصدت تحسناً في بعض ساعات الشيخوخة الجزيئية مع استخدام مكمل متعدد الفيتامينات، لكنها لم تثبت أن المشاركين عاشوا سنوات أطول.

وحذرت من البرامج التي تسوّق المكملات أو العلاجات باعتبارها وسيلة مضمونة لإطالة العمر، استناداً إلى نتائج مخبرية أو دراسات حيوانية، كما أن برامج «الديتوكس» وتنظيف الجسم، لا تستند إلى أدلة مقنعة على قدرتها على إزالة السموم، وبعضها قد يسبب أضراراً، خصوصاً عند اتباع الصيام القاسي أو استخدام الملينات أو الحميات شديدة التقييد.

أمراض مزمنة

وأكدت أخصائية الطب الباطني، الدكتورة فرح كتانة، أن التعرض المستمر للتوتر والضغوط النفسية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي، بما في ذلك أمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة، مشيرة إلى أن استمرار التوتر لفترات طويلة قد يؤثر سلباً في جودة الحياة ومتوسط العمر المتوقع.

الدكتورة فرح كتانة: دراسة أثبتت أن الرجال الذين حصلوا على إجازات أقل من 3 أسابيع ارتفع لديهم خطر الوفاة.

وفي ما يتعلق بتأثير الإجازات والابتعاد عن ضغوط العمل في الصحة الجسدية، أكدت أن الإجازات توفر فرصة مهمة للتعافي الجسدي والنفسي، خصوصاً عندما تتيح للأفراد الابتعاد عن أولويات العمل وضغوطه المستمرة، موضحة أن الابتعاد عن ضغوط الوظيفة يساعد على تهدئة استجابة الجسم للتوتر، وقد يسهم في خفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، والارتفاعات المرتبطة بالتوتر في ضغط الدم، والتوتر العضلي والضيق النفسي.

دراسات علمية

وحول الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإجازات المنتظمة وانخفاض مخاطر الوفاة المبكرة أو زيادة متوسط العمر، أشارت إلى دراسة طويلة الأمد أجرتها جامعة هلسنكي في فنلندا، أظهرت أن الحصول على إجازة سنوية تقل عن ثلاثة أسابيع قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، حتى لدى الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحياً.

وأوضحت أن الدراسة أشارت إلى أن الممارسات الصحية، مثل ممارسة الرياضة والتغذية الجيدة والامتناع عن التدخين، لا تعوّض بالضرورة الفوائد الصحية طويلة الأمد للابتعاد المنتظم عن ضغوط العمل، إذ كشفت نتائج متابعة امتدت 40 عاماً أن الرجال الذين كانوا يحصلون على إجازة سنوية تقل عن ثلاثة أسابيع واجهوا خطراً أعلى للوفاة بنسبة 37%، مقارنة بمن كانوا يحصلون على إجازات تزيد على 21 يوماً، وذلك ضمن مجموعة الدراسة التي تعرضت لضغوط العمل.

ولفتت إلى أن هذه النتائج لا تثبت أن الإجازات بحد ذاتها لا تزيد بشكل مباشر من متوسط العمر المتوقع، أو أنها أكثر أهمية من التغذية الصحية وممارسة الرياضة.

وأكدت أن الإجازات التي تركز على العافية والنشاط البدني يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل هرمونات التوتر، وتحسّن وظائف الدماغ، وتساعد على إعادة تنظيم دورات النوم، في المقابل، قد تؤدي الإجازات التي يغلب عليها الخمول والإفراط في تناول الطعام والسهر إلى بطء النشاط الأيضي واضطراب النوم والإرهاق، فضلاً عن زيادة التعب بعد العودة إلى المنزل.

وأكدت أن اختيار برنامج إجازة يركز على الصحة يحوّلها من مجرد استراحة قصيرة إلى فرصة لتجديد النشاط الجسدي والنفسي لفترة أطول، مشيرة إلى أن الأساس هو إعطاء الأولوية للاسترخاء النشط بدلاً من الخمول، إذ إن الرحلة التي تجمع بين المشي والسباحة والوجبات الصحية والنوم الكافي والاسترخاء يُرجح أن تكون أكثر فائدة من الإجازة التي تتسم بفترات طويلة من عدم الحركة والإفراط في الطعام وعدم انتظام النوم.

الاحتراق النفسي

بدوره، أكد أخصائي الطب النفسي، الدكتور وليد العمر، أن السفر وقضاء العطلات بعيداً عن ضغوط العمل والحياة اليومية يسهمان في تحسين الصحة النفسية، والوقاية من «الاحتراق النفسي» من خلال منح الدماغ والجسم فرصة للتعافي، محذراً من أن التعرض المستمر للضغوط دون فترات كافية للتعافي قد يؤدي إلى ما يُعرف بالإجهاد النفسي المزمن، مشيراً إلى أن الابتعاد المؤقت عن المسؤوليات المهنية والاجتماعية وكسر الروتين اليومي قد يساعدان على خفض الشعور بالتوتر والقلق، وتحسين المزاج وجودة النوم، وتقليل الإرهاق الذهني والانفعالي.

الدكتور وليد العمر: الاهتمام بالصحة النفسية جزء أساسي من المحافظة على الصحة الجسدية وليس مجرد رفاهية.

وأكد وجود ارتباط وثيق بين الصحة النفسية والصحة الجسدية، حيث إن التوتر المزمن قد يؤثر في الجسم من خلال استمرار تنشيط منظومة الاستجابة للضغط، وما يصاحب ذلك من تغيرات في إفراز هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، واضطرابات النوم، والتأثير في ضغط الدم والتمثيل الغذائي ووظائف الجهاز المناعي، وعلى المدى الطويل، قد تسهم هذه التغيرات في زيادة عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشكلات الصحية.

إطالة العمر

وتابع: «الاهتمام بالصحة النفسية ليس مجرد رفاهية، بل هو جزء أساسي من المحافظة على الصحة الجسدية والوقاية من الأمراض، وتعزيز فرص التمتع بعمر صحي أطول».

وحدد خمسة عوامل تلعب دوراً مهماً في تعزيز الصحة، وقد ترتبط بزيادة فرص التمتع بعمر أطول وأكثر صحة، وتشمل «إدارة التوتر والضغوط النفسية» من خلال ممارسة التأمل وتمارين التنفس والاسترخاء، و«النوم الجيد» وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لاستعادة نشاط الدماغ والجسم وتنظيم المزاج والذاكرة والوظائف الهرمونية، و«العلاقات الاجتماعية الإيجابية»، سواء مع العائلة أو الأصدقاء، و«الشعور بالرضا والمعنى في الحياة»، و«النشاط البدني المنتظم».

تكاليف الإجازات

أكدت الدكتورة فرح كتانة أنه لا حاجة إلى الإقامة في منتجع فاخر أو التخطيط لرحلات مكلفة للاستمتاع بالفوائد النفسية والجسدية نفسها التي توفرها برامج العافية، إذ يمكن للعادات اليومية البسيطة والمناسبة للميزانية، إلى جانب تخصيص فترات قصيرة أسبوعياً للابتعاد عن الروتين والضغوط اليومية، أن تسهم بصورة كبيرة في خفض مستويات الكورتيزول، وتعزيز وظائف القلب وزيادة سنوات الحياة الصحية.

واقترحت تخصيص 10 إلى 20 دقيقة يومياً لقضاء الوقت في الهواء الطلق، للمساعدة على خفض مستويات الكورتيزول وضغط الدم، ونقل الجهاز العصبي اللاإرادي من حالة الاستنفار إلى حالة الهدوء والاسترخاء، كما دعت إلى تخصيص 5 إلى 10 دقائق يومياً لممارسة التنفس العميق من البطن أو التأمل، لتنشيط العصب المبهم، مشيرة إلى أن التعامل مع التوتر بهذه الطريقة بمرور الوقت يساعد على الحفاظ على أطوال «التيلوميرات» التي تُعد من المؤشرات الرئيسة المرتبطة بطول العمر على المستوى الجيني.

وشددت على أهمية تخصيص فترة خالية من الأجهزة الرقمية لمدة 30 دقيقة قبل النوم، واستبدال استخدام الشاشات بتمارين التمدد الموجهة أو تدوين اليوميات، بما يعزز جودة النوم، الذي يُعد أساسياً لصحة القلب وتعافي الخلايا.