حذرت مؤسسة الإمارات للدواء من منتجات My Lisaa المخصصة لإنقاص الوزن، لعدم حصولها على الموافقة التسويقية، مؤكدة منع استيرادها وبيعها وتداولها في الدولة.

وأوضحت المؤسسة، في تعميم لها أن منتجات My Lisaa المخصصة لإنقاص الوزن غير حاصلة على الموافقة التسويقية، الأمر الذي يستوجب منع استيرادها وبيعها وتداولها، في إطار الإجراءات الرقابية والتنظيمية الرامية إلى ضمان سلامة المنتجات المتداولة، والتحقق من استيفائها المتطلبات المعتمدة قبل طرحها في الأسواق.

ودعت المؤسسة الجهات المعنية إلى الالتزام بما ورد في التعميم بشأن هذه المنتجات، وعدم استيرادها أو بيعها أو تداولها، بما يضمن عدم وصول منتجات غير حاصلة على الموافقات المطلوبة إلى المستهلكين.