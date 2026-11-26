أطلقت «الحياة الصحية» وهي حركة مجتمعية بقيادة حكومية تعمل على ترسيخ الوقاية والعافية، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، سياسة جديدة تلزم بعرض البيانات التغذوية والسعرات الحرارية على قوائم الطعام في المطاعم في جميع أنحاء الإمارة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية في البيئة الغذائية من خلال تزويد الأفراد بمعلومات غذائية واضحة تمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة عند تناول الطعام خارج المنزل.

وطُوِّرت هذه السياسة بالتعاون الوثيق مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بما يعكس الالتزام المشترك بين مختلف الجهات المعنية بتسهيل تبنّي أنماط حياة أكثر صحية واستدامة، وترسيخ الوقاية في الحياة اليومية.

وتتوافق السياسة مع نهج سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) وأطرها التنظيمية الرامية إلى توفير التوازن الملائم بين نمو الأعمال وحماية حقوق المستهلكين وحقوق العلامات التجارية، ما يعزز مكانة أبوظبي بوصفها أحد أكثر مراكز الأعمال والاستثمارات تنافسية وحيوية في العالم.

وتنص السياسة على إلزام جميع المنشآت التي تقدم أطعمة ومشروبات جاهزة للاستهلاك، بما فيها المطاعم والمقاهي وعربات الطعام وأماكن الترفيه، بعرض السعرات الحرارية بوضوح على قوائم الطعام الورقية والإلكترونية. ويشمل ذلك كتيبات قوائم الطعام، وقوائم الطعام الإلكترونية، ولوحات العرض داخل المنشأة، وأجهزة الطلب الذاتي، وقوائم الطعام الخاصة بخدمة الطلب من السيارة، والمحتوى الترويجي والمنشورات. وتُستثنى من هذه المتطلبات خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات المؤقتة التي تعمل لمدة تقل عن ستة أشهر، مثل المهرجانات والفعاليات.

وبموجب المتطلبات الجديدة، يتعين على المنشآت المعنيّة عرض السعرات الحرارية لكل وجبة أو مشروب بوضوح بوحدة السعرات الحرارية (كيلو كالوري) على جميع قوائم الطعام، مصحوبةً بمعلومات مرجعية عن متوسط الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية للبالغين والأطفال. ويجب على المنشآت توفير معلومات غذائية إضافية للمستهلكين عند الطلب، تشمل قيم المغذيات الكبرى.

ولضمان اتساق احتساب السعرات الحرارية والحد من التفاوت في النتائج، جرى اعتماد خمس أدوات موحّدة لحساب السعرات الحرارية، من بينها حاسبة السعرات الحرارية التابعة لبرنامج «صحي» في مركز أبوظبي للصحة العامة، التي ستُتاح مجاناً.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): «يأتي تعاوننا مع (الحياة الصحية) تأكيداً لالتزامنا بتزويد المستهلكين بمعلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة مع إيلاء الأولوية القصوى لصحتهم وسلامتهم وجودة حياتهم. ونعتقد أن الشفافية ترسخ الثقة، التي تعد عاملاً أساسياً لتحقيق النجاح على الأمد الطويل في قطاع الأعمال. وفي سياق استمرار جهودنا لتعزيز الوعي في أوساط المستهلكين بشأن حقوقهم وضمان توفير بيئة تنظيمية قوية، ندعو كل المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال الأطعمة والمشروبات لتقديم معلومات غذائية واضحة. ونجدد التزامنا بالعمل بصورة وثيقة مع مختلف الجهات المعنية لضمان حصول المنشآت التجارية على الدعم اللازم خلال المرحلة الانتقالية».

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي لـ«الحياة الصحية»: «في أبوظبي، غالباً ما نتناول الطعام خارج المنزل أو نستعين بخدمات التوصيل لطلب وجباتنا اليومية. لذلك، سيظل خيار ما نأكله خياراً شخصياً إذ إن ما نعمل على تغييره ليس الخيار نفسه، وإنّما المنظومة التي تحيط به أو المعلومات المتاحة في لحظة اتخاذ القرار، والبيئة التي يحدث فيها ذلك القرار. ولا يمكن للأفراد اتخاذ خيارات مدروسة إلا عندما تُتاح لهم معلومات واضحة، وهذا يعتمد على المنظومة بقدر ما يعتمد على الفرد نفسه».

وأضاف: «يسهم عملنا الوثيق مع شركائنا في جعل الخيار الصحي هو الخيار الأسهل، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي نتخذها لتسهيل الوصول إلى المعلومات الغذائية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئات غذائية تسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل».

ويُذكر أن «الحياة الصحية» تعاونت مع مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية بديوان الرئاسة، لإجراء بحث يقيّم أثر عرض السعرات الحرارية على الخيارات الغذائية، ودوره في دعم اتخاذ قرارات مدروسة، بهدف التوصل إلى فهم أعمق لسلوك المستهلكين وتفضيلاتهم.

وقالت رشا العطار، مديرة مجموعة العلوم السلوكية في مكتب الشؤون التنموية: «شمل بحثنا أكثر من 5,000 مقيم في دولة الإمارات، وأظهرت نتائجه أن عرض البيانات التغذوية يساعد الأفراد على اختيار وجبات صحية أكثر، ويمنحهم صورة أوضح عن كمية السعرات الحرارية التي يطلبونها فعلياً. كما أظهر البحث دعماً كبيراً من الجمهور للمبادرة، إذ أيد 94% من المشاركين عرض معلومات السعرات الحرارية على قوائم الطعام. ووفرت هذه النتائج أدلة مستندة إلى الواقع المحلي حول كيفية فهم الأفراد للمعلومات الغذائية وتفاعلهم معها، بما أسهم في توجيه تصميم المبادرة وآلية تطبيقها».

ولدعم المنشآت في تطبيق المتطلبات الجديدة، سيتم توفير فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، على أن يبدأ إنفاذ السياسة في 1 يونيو 2027، ما يمنح الشركات الوقت اللازم لتحديث قوائم الطعام، وإجراء التقييمات الغذائية، والاستعداد للتطبيق بشكل كامل.

وتندرج هذه السياسة ضمن منظومة أوسع من المبادرات المشتركة التي تنفذها جهات حكومية مختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار جهود «الحياة الصحية» لتحسين البيئة الغذائية، والتي تشمل معايير العرض المسؤول للأغذية والمشروبات في متاجر السوبرماركت، والإعلان المسؤول عن الأغذية والمشروبات على وسائل الإعلام الخارجية، وإعادة صياغة المنتجات الغذائية، وتوفير وجبات صحية في المدارس.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعةً النهج المتكامل لإمارة أبوظبي في مجال الوقاية، الذي يوحّد جهود القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع لترسيخ بيئات غذائية تسهّل الخيارات الصحية، وتجعلها في متناول الجميع، وجزءاً أساسياً من الحياة اليومية.