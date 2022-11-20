«الصحة» تحذر من دواء مقلد لعلاج الضعف الجنسي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج مقلد لمنشط جنسي معروف، يباع في الأسواق، على شكل «جل فموي» يحتوي على مادة فعالة مخالفة للمنتج الأصلي.

وأوضحت، في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية والصيدلانية وممارسي الرعاية الصحية، أن الدواء المقلد يباع في الأسواق، ويستخدم لعلاج الضعف الجنسي، بالمخالفة للصفة التصنيعية التي يباع بها الدواء الأصلي، على شكل أقراص.

وأكدت العثور على ثلاثة أظرف جل فموي مقلد، في علبة أقراص CiaLis 20 mg، وهي ليست مصنعة من شركة Eli Lilly، لأنها لا تصنع المنتج المذكور على شكل جل يؤخذ عن طريق الفم.

وتابعت أنه لوحظ أن الكرتونة والنشرة الخاصة بالعبوة المقلدة متطابقة مع العلبة الأصلية التي تحتوي على أقراص Cialis 20mg، حيث وضعت لإيهام المستخدم بأن المنتج أصلي، ويباع من الشركة المصنعة. وأكدت الوزارة تحليل محتوى العلبة المقلدة كيميائياً، ليتبين أنها لا تحتوي على المادة الفعالة لتركيب الدواء (سياليس) وهي «تادالافيل»، وقد كشف عن وجود مادة «سيلدينافيل»، الفعالة لمنتج آخر، يستخدم في علاج الضعف الجنسي أيضاً، وهو «الفياجرا».

وقالت أنها لم تتلق شكاوى سابقة تتعلق بالمنتج المذكور، مؤكدة ضرورة التحذير من تناوله، كونه لا ينتمي لشركته الأصلية، وقد يعرض مستخدميه لأضرار صحية.