«جيمس بوند» الهند.. ضابط يتشبث بسقف سيارة 40 كيلومتراً

تحولت مطاردة أمنية في الهند إلى مشهد لافت، بعدما تشبث ضابط شرطة بسقف سيارة كان يستقلها ثلاثة مشتبه بهم أثناء محاولتهم الفرار، واستمر في التمسك بالمركبة لمسافة تقارب 40 كيلومتراً، فيما تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، قبل أن تنتهي المطاردة بإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأفادت شبكة «إيه بي سي» (ABC)، نقلاً عن تفاصيل الواقعة المتداولة، بأن الضابط كان يلاحق المشتبه بهم للاشتباه في نقلهم كميات من منتجات التبغ المحظورة، قبل أن يتشبث بسقف السيارة خلال محاولة الفرار، فيما أقدم سائقها على مناورات خطرة بهدف التخلص منه وإجباره على السقوط.

وأظهرت مشاهد مصورة من المطاردة الضابط وهو يتمسك بالسيارة أثناء سيرها بسرعة عالية وسط حركة المرور، في وقت واصل فيه المشتبه بهم محاولة الهروب، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد مطاردة استمرت لمسافة طويلة، تمكنت القوات الأمنية من إيقاف السيارة والقبض على المشتبه بهم الثلاثة، فيما عثرت داخل حقيبتها على كمية من تبغ المضغ المحظور المعروف باسم «غوتكا»، تراوحت، وفق المعلومات المتداولة، بين 170 و300 كيلوغرام.

وذكرت التقارير أن الشحنة كانت قد هُرّبت من ولاية كارناتاكا، في إطار نشاط مرتبط بتجارة منتجات التبغ المحظورة، فيما تواصلت الإجراءات الأمنية والقانونية بحق المشتبه بهم بعد توقيفهم.

وسرعان ما انتشر مقطع المطاردة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثق لحظات تشبث الضابط بسقف السيارة خلال الرحلة الخطرة، وحظي الفيديو بتفاعل واسع، مع إشادات بشجاعته وقدرته على الاستمرار في ملاحقة المشتبه بهم رغم المخاطر التي واجهها خلال المطاردة.

وأعادت الواقعة إلى الواجهة مشاهد المطاردات التي تبدو أقرب إلى السينما، إلا أن أحداثها هذه المرة جرت على طرق حقيقية وفي ظروف بالغة الخطورة، لتنتهي بتوقيف المشتبه بهم وضبط شحنة التبغ المحظور.