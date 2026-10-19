«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح آفاقاً جديدة للمبدعين

تنطلق الخميس المقبل فعاليات «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، 2026 الذي يفتح أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة.

ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة خلال المؤتمر، الذي يستمر حتى 25 الجاري، في الجادة بالشارقة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.

وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.

وتضم لقاءات الجمعة المقبلة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز» المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.

كما يشارك «هاي تك أنيميشن» المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة، ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.

أما لقاءات السبت المقبل، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.

ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما المتخصص في قانون الإعلام والترفيه، ستيفانو لا بورتا، الذي يستعرض الخميس المقبل خلال جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.

كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، الجمعة المقبلة، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج.

وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج، وفي هذا السياق، يقدم الرئيس التنفيذي لاستوديو «بوزيتو»، بيترو بينيتي، الجمعة المقبل، جلسة بعنوان «الإنتاج المشترك الدولي: ما بعد الفكرة ومتطلبات تطوير المشاريع عبر الحدود».

فيما تناقش المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «مونيا آرام»، مونيا آرام، كيفية إعداد المشاريع الإبداعية لتكون مؤهلة للنقاش التجاري مع المنتجين والمستثمرين، خلال جلسة بعنوان «ملف المشروع: من العرض التقديمي إلى إبرام الصفقة وكيفية إعداد مشروع جاهز تجارياً»، السبت المقبل.

ويخصص البرنامج جلسة لأصحاب الاستوديوهات الراغبين في تقديم خدماتهم لعملاء خارج أسواقهم المحلية، يقدمها الرئيس التنفيذي لشركة «هاي تك أنيميشن»، أشيش ثابار، الأحد المقبل، بعنوان «تسويق خدمات الاستوديوهات دولياً: من متطلبات العميل إلى العرض التجاري».

مساحة معرفة وتواصل

من خلال اللقاءات والجلسات، يوفر «برنامج الأعمال» في مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة مساحة تجمع بين المعرفة المهنية وفرص التواصل التجاري، وتساعد المبدعين وأصحاب الاستوديوهات على فهم متطلبات السوق، وتطوير مشاريعهم وخدماتهم، وبناء علاقات قد تفتح أمامهم مجالات جديدة للإنتاج والتوزيع والتوسع الدولي.

• «برنامج الأعمال» يناقش الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية.