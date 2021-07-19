مواعيد جديدة لمراكز لقاحات «كورونا» في أبوظبي خلال العيد

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي ستبدأ اعتباراً من التاسع إلى الـ12 من شهر ذي الحجة لعام 1442هــ، الموافق 19 إلى 22 يوليو 2021.

وأوضحت الشركة أن مراكزها المخصصة لخدمات «كوفيد-19» من المركبة في أبوظبي، والعين، والإمارات الشمالية، ستعمل اليوم كالمعتاد، بينما تعمل بقية أيام عطلة عيد الأضحى (من الثلاثاء إلى الجمعة) من الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً، على أن تعاود عملها كالمعتاد اعتباراً من السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وذكرت أن مراكز صحة لخدمات فحص «كوفيد-19» من المركبة ستعمل في منطقة الظفرة من الإثنين إلى الجمعة، من الـ10 صباحاً إلى الثامنة مساءً، على أن تعاود عملها كالمعتاد اعتباراً من السبت المقبل، فيما تعمل مراكز تقييم «كوفيد-19» المتميزة في مستشفى المفرق، وميناء زايد، ومركز أبوظبي للمعارض، والعين للمؤتمرات، من الثامنة صباحاً إلى الـ10 مساءً، من الإثنين إلى السبت.

كما سيعمل مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في منطقة الظفرة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، من الإثنين إلى السبت، بينما ستغلق مراكز «صحة» للتطعيم بلقاح «كوفيد-19» في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات، ومنطقة الظفرة، أبوابها من الإثنين إلى الخميس، على أن تعاود عملها المعتاد اعتباراً من الجمعة المقبل.

وكذلك ستغلق مجالس المنهل، والمشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع في العين، أبوابها خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من الإثنين إلى السبت، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه يومي الأحد والإثنين خلال ساعات العمل الاعتيادية، من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، فيما يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهراً إلى الثامنة مساءً أيام الثلاثاء إلى الخميس، ويعاود يومي الجمعة والسبت فتح أبوابه من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً.

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