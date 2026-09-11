تخفيض السرعة إلى 100 كم/س على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الإثنين المقبل
أعلن مركز النقل المتكامل، "أبوظبي للتنقل"، عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E311) بالاتجاهين، وذلك من 120 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، الإثنين المقبل.
كما أعلن عبر حسابه على منصة "اكس" إغلاق مسارين من جهة اليسار بـالاتجاه إلى الشهامة على شارع الشيخ مكتوم بن راشد (E11) – أبوظبي، من يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 الساعة 12:00 صباحاً ، إلى يوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 الساعة 5:00 صباحاً.
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