"التربية" تعتمد جدول الدوام الكامل لطلبة جميع حلقات التعليم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد الدوام الكامل لجميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال والحلقة الأولى إلى الحلقتين الثانية والثالثة، على أن يبدأ تطبيق الجداول اعتباراً من 7 سبتمبر وحتى نهاية العام الدراسي.

وتحدد جداول توقيت بداية ونهاية اليوم الدراسي، ومواعيد الحصص والاستراحات والطابور الصباحي، مع تنظيم خاص ليوم الجمعة، فيما يتراوح عدد الحصص الأسبوعية بين 24 حصة لرياض الأطفال، و32 للحلقة الأولى، و36 للحلقتين الثانية والثالثة.

وتظهر الجداول تفاوتاً في توقيت الدوام وفق المرحلة والخيار المعتمد؛ إذ يبدأ رياض الأطفال عند 7:30 صباحاً وينتهي 1:00 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بينما تتيح الحلقة الأولى خيارين، يبدأ الأول عند 7:15 صباحاً وينتهي 1:25 ظهراً، والثاني من 8:00 صباحاً حتى 2:20 بعد الظهر. وفي الحلقتين الثانية والثالثة، يبدأ دوام البنين عند 7:15 صباحاً وينتهي 2:15 بعد الظهر، مقابل 8:00 صباحاً حتى 3:15 عصراً للبنات.

وتتراوح مدة اليوم الدراسي، من الاثنين إلى الخميس، بين خمس ساعات ونصف لرياض الأطفال وسبع ساعات و15 دقيقة لطالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيما ينخفض دوام الجمعة إلى ما بين ثلاث ساعات و15 دقيقة وأربع ساعات، وفق المرحلة وتوقيت بدء استقبال الطلبة.

رياض الأطفال.. من 7:30 إلى 1:00

وتفصيلاً، يبدأ دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس عند 7:30 صباحاً باستقبال الطلبة والأنشطة الصباحية حتى 8:00، يعقبها الطابور الصباحي حتى 8:15، ثم تبدأ الحصة الأولى من 8:15 إلى 9:00، والثانية من 9:00 إلى 9:45.

وتخصص الفترة من 9:45 إلى 10:05 للاستراحة الأولى والوجبة، ومن 10:05 إلى 10:25 للاستراحة الثانية والألعاب، ثم تبدأ الحصة الثالثة من 10:25 إلى 11:10، والرابعة من 11:10 إلى 11:55، والخامسة من 11:55 إلى 12:40، قبل تخصيص الفترة من 12:40 إلى 1:00 ظهراً للقصة والانصراف.

أما الجمعة، فيبدأ استقبال الأطفال عند 7:30 صباحاً، والطابور من 8:00 إلى 8:05، ثم الحصة الأولى من 8:05 إلى 8:45، والثانية من 8:45 إلى 9:25. وتعقب ذلك استراحة للوجبة من 9:25 إلى 9:40، ثم استراحة ألعاب حتى 9:55، والحصة الثالثة من 9:55 إلى 10:35، والرابعة من 10:35 إلى 11:15، قبل فترة القصة والانصراف حتى 11:30 صباحاً.

ويبلغ إجمالي البرنامج الأسبوعي لرياض الأطفال 24 حصة، بزمن 45 دقيقة للحصة من الاثنين إلى الخميس و40 دقيقة يوم الجمعة.

الحلقة الأولى.. خياران للدوام

وحددت الوزارة للحلقة الأولى خيارين زمنيين، بواقع 32 حصة أسبوعياً و45 دقيقة للحصة. وفي الخيار الأول يبدأ اليوم الدراسي من الاثنين إلى الخميس بالطابور عند 7:15 صباحاً وحتى 7:25، ثم الحصة الأولى من 7:25 إلى 8:10، والثانية من 8:15 إلى 9:00.

وتأتي الاستراحة الأولى من 9:00 إلى 9:20، ثم الحصة الثالثة من 9:20 إلى 10:05، والرابعة من 10:10 إلى 10:55، تليها الاستراحة الثانية حتى 11:10، ثم الخامسة من 11:10 إلى 11:55، والسادسة من 11:55 إلى 12:40، والسابعة من 12:40 إلى 1:25 بعد الظهر، موعد انتهاء الدوام.

ويبدأ الجمعة في الخيار الأول بالطابور من 7:10 إلى 7:20، ثم الحصة الأولى حتى 8:05، والثانية حتى 8:50، تليها استراحة لمدة 10 دقائق، ثم الحصة الثالثة من 9:00 إلى 9:45 والرابعة من 9:45 إلى 10:30 صباحاً.

أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيبدأ من الاثنين إلى الخميس بالطابور الصباحي عند 8:00 وحتى 8:15، ثم الحصة الأولى من 8:15 إلى 9:00، والثانية من 9:05 إلى 9:50، تعقبها استراحة لمدة 20 دقيقة حتى 10:10.

وتبدأ الحصة الثالثة عند 10:10 وتنتهي 10:55، والرابعة من 11:00 إلى 11:45، ثم الاستراحة الثانية حتى 12:00، والخامسة من 12:00 إلى 12:45، والسادسة من 12:45 إلى 1:30، والسابعة من 1:35 إلى 2:20 بعد الظهر، موعد انتهاء اليوم الدراسي.

ويبدأ الجمعة وفق الخيار الثاني بالطابور من 8:00 إلى 8:10، ثم الحصة الأولى حتى 8:55، والثانية حتى 9:40، تليهما استراحة مدتها 20 دقيقة، ثم الحصة الثالثة من 10:00 إلى 10:45 والرابعة من 10:45 إلى 11:30 صباحاً.

الحلقتان الثانية والثالثة.. 36 حصة

ويبلغ البرنامج الأسبوعي لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة 36 حصة دراسية، بواقع 45 دقيقة للحصة، مع اختلاف مواعيد البداية والانصراف بين مدارس البنين والبنات.

وفي مدارس البنين، يبدأ اليوم من الاثنين إلى الخميس بالطابور عند 7:15 صباحاً وحتى 7:25، ثم الحصة الأولى من 7:25 إلى 8:15، والثانية من 8:15 إلى 9:00، تليها استراحة لمدة 20 دقيقة حتى 9:20.

وتبدأ الحصة الثالثة من 9:20 إلى 10:05، والرابعة من 10:10 إلى 10:55، والخامسة من 11:00 إلى 11:45، ثم استراحة ثانية حتى 12:00، تليها السادسة من 12:00 إلى 12:45، والسابعة من 12:45 إلى 1:30، والثامنة من 1:30 إلى 2:15 بعد الظهر، موعد نهاية الدوام.

ويقتصر دوام الجمعة للبنين على أربع حصص، إذ يبدأ الطابور عند 7:10 ويستمر خمس دقائق، ثم الحصة الأولى من 7:15 إلى 8:00، والثانية حتى 8:45، تليها استراحة حتى 8:55، ثم الثالثة حتى 9:40، والرابعة من 9:40 إلى 10:25 صباحاً.

البنات حتى 3:15 عصراً

وفي مدارس البنات للحلقتين الثانية والثالثة، يبدأ اليوم الدراسي من الاثنين إلى الخميس بالطابور عند 8:00 صباحاً وحتى 8:15، ثم الحصة الأولى من 8:15 إلى 9:00، والثانية من 9:05 إلى 9:50، قبل استراحة أولى تستمر حتى 10:10.

وتبدأ الحصة الثالثة من 10:10 إلى 10:55، والرابعة من 11:00 إلى 11:45، والخامسة من 11:50 إلى 12:35، ثم استراحة ثانية حتى 12:50، تليها السادسة من 12:50 إلى 1:35، والسابعة من 1:40 إلى 2:25، والثامنة من 2:30 إلى 3:15 عصراً، موعد انتهاء الدوام.

أما الجمعة، فيبدأ طابور الطالبات عند 8:00 وحتى 8:10، ثم الحصة الأولى من 8:10 إلى 8:55، والثانية من 8:55 إلى 9:40، تعقبها استراحة حتى 10:00، ثم الحصة الثالثة من 10:00 إلى 10:45، والرابعة من 10:45 إلى 11:30 صباحاً.

مرونة في الاستراحات وتعليق الطابور بالحر

ومنحت الوزارة المدارس مرونة في تنظيم توقيت الاستراحات والفترات الفاصلة بين الحصص، مع التشديد على الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف المعتمدة والتنسيق مع المواصلات المدرسية.

كما نصت الإرشادات على تعليق الطابور الصباحي عند ارتفاع درجات الحرارة، مع استثناء المدارس والمجمعات التعليمية التي تتوافر لديها صالات مكيفة، بما يحافظ على سلامة الطلبة وانتظام اليوم الدراسي.