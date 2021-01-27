مركز جديد لتقديم لقاح «كوفيد-19» في كلية فاطمة بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

افتتحت منطقة عجمان الطبية مركزاً جديداً لتقديم لقاح «كوفيد-19»، في كلية فاطمة للعلوم الصحية بمنطقة الرقايب في عجمان.

وقال مدير العلاقات الحكومية في الكلية، الدكتور حامد النيادي، إن الكلية تقف في خط الدفاع الأول بمواجهة «كورونا»، وحماية أفراد المجتمع من هذه الجائحة، عبر مختلف الوسائل والصعد، مشيراً إلى أن الكلية وفرت كل متطلبات نجاح حملة إعطاء لقاح «كورونا»، حيث تم تخصيص قاعتين: واحدة للرجال، وأخرى للنساء، يتم فيهما إعطاء اللقاح للراغبين في أخذه، وتم تخصيص مكاتب للأطباء والممرضين لاستخدامها وفق الحاجة، كما تسهم طالبات الكلية كمتطوعات في دعم الفريق الطبي والتمريضي في أداء عملهم، كما تم نصب خيمة في ساحة الكلية مخصصة لعمل مسحة الأنف للجمهور المستهدف من الحملة.

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